Mit diesen Schweizer Aktien geht der cash Insider ins 2023

Der Credit Suisse gelingt, was noch selten einem Grossunternehmen aus der Schweiz gelungen ist: Bereits zum zweiten Mal in Folge ist die Grossbank das Schlusslicht unter den SMI-Gesellschaften. Während die Erzrivalin in den letzten Quartalen Milliardengewinne erzielte und einen beachtlichen Teil an die Aktionäre ausschüttet, ist bei der Credit Suisse aus Aktionärssicht Magerkost angesagt. Nicht weniger als vier Milliarden Franken musste die Grossbank kürzlich an zusätzlichem Eigenkapital aufnehmen. Die Weichen in eine bessere Zukunft scheinen gelegt. Nun ist Geduld gefragt, dürfte doch alleine schon die Universalbank Schweiz mehr wert sein als die Credit Suisse momentan an Börsenkapitalisierung auf die Waage bringt.