Noch am vergangenen Donnerstag schien die Welt aus Sicht eines Aktienanlegers in bester Ordnung. Die Rekordjagd der New Yorker Börse liess die Kurse auch in anderen Weltregionen steigen – wenn auch etwas gemächlicher. Doch die Welt, sie scheint seither aus den Fugen geraten. Schuld trägt die neue Südafrika-Variante des Covid-19-Virus. Oder besser gesagt: Die davon ausgehenden Wachstumsängste. Ob begründet oder nicht, wird sich zeigen müssen. Wenn sich die Gesundheitsexperten in einem Punkt einig sind, dann dass sie sich überraschend uneinig sind.

Vertreter der Weltgesundheits-Organisation WHO sowie die Firmenchefs von Impfstoffherstellern wie etwa Moderna lassen jedenfalls keine Gelegenheit aus, um die Ängste zu befeuern. Unnötig zu erwähnen, dass da auch einiges an Eigeninteresse mitschwingt. Dennoch werfen die Anleger reihenweise ihr Handtuch.

Auf der Suche nach – wenn auch eher vermeintlicher – Sicherheit flüchten sie in die Staatsanleihen. Das wiederum entlädt sich in stark rückläufigen Zinsen. Lag die Rendite zehnjähriger amerikanischer Staatsanleihen vor Wochenfrist in der Spitze bei fast 1,70 Prozent, sind es mittlerweile keine 1,43 Prozent mehr.

Das wiederum macht hierzulande gerade den Finanzwerten wie Zurich Insurance oder Credit Suisse sowie den Zyklikern wie etwa Oerlikon oder auch Holcim arg zu schaffen. Die Gleichung ist schnell gemacht: Fallen die Zinsen, fallen auch die Kurse der Substanzwerte. So lautet zumindest die Theorie.

Wenigstens den Notenbankverantwortlichen kommt die neue Südafrika-Variante wie gelegen, konnte ein sich abzeichnender Ausbruch der Rendite zehnjähriger amerikanischer Staatsanleihen nach oben doch im letzten Moment vereitelt werden.

Wer jetzt noch Festverzinsliche kauft, dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Denn wie Erhebungen der Nachrichtenagentur Bloomberg zeigen, ist die inflationsbereinigte Rendite bei unserem nördlichen Nachbarn Deutschland zuletzt auf minus 5,5 Prozent gefallen – ein trauriger Negativrekord.

Good Morning from #Germany where the financial repression intensifies. Real yields (10y Bunds-inflation) plunged to -5.52%, a fresh All-Time low after inflation jumped to 5.2% in Nov from 4.5% in Oct. Real yields now NEGATIVE for 67 consecutive months, another historical record. pic.twitter.com/lqI2QKq09Q — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 30, 2021

Diese Entwicklung läuft immer mehr auf die alles entscheidende Frage hinaus: Wer hat auf Dauer den längeren Atem – die Geldpolitik oder die Märkte? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass erstere sich noch lange im Sattel halten kann. Zumindest dann nicht, wenn wir in eine Stagflation hineinschlittern. Und nach dieser unheilvollen Kombination von stark steigenden Preisen bei wirtschaftlicher Flaute sieht es momentan tatsächlich aus.

Bilanz der letzten Jahre

Jahr Aktienfavoriten SPI 2013 +40,1 Prozent +23,9 Prozent 2014 +11,4 Prozent +15,2 Prozent 2015 + 4,1 Prozent + 2,4 Prozent 2016 - 3,7 Prozent - 1,7 Prozent 2017 +23,6 Prozent +20,1 Prozent 2018 - 19,1 Prozent - 8,8 Prozent 2019 +25,4 Prozent +30,6 Prozent 2020 + 9,8 Prozent + 3,1 Prozent 2021* + 6,1 Prozent +16,5 Prozent

* Kurse vom 30. November 2021

Wenden wir uns nun aber wieder dem hiesigen Börsengeschehen zu. Es habe die Kursschwäche vom Freitag hinein kaum Gelegenheitskäufe gegeben, wie aus den Handelsräumen der Credit Suisse zu erfahren ist. In einem mir zugespielten Kommentar geben sich die nicht namentlich bekannten Autoren ziemlich überrascht, hätten sich doch durchaus Kaufgelegenheiten ergeben. Sie schliessen jedenfalls nicht aus, dass die Schnäppchenjäger in den nächsten Tagen selektiv zugreifen könnten.

Gar aktiv zum Kauf von Aktien in Schwächen rät Mathieu Racheter, Leiter der Aktienstrategie bei Julius Bär. Anders als zu erwarten wäre, legt er seiner Anlagekundschaft allerdings nicht die zuletzt stark im Kurs gefallenen Aktien wie etwa jene von Flughafen Zürich oder Dufry ans Herz. Stattdessen setzt er vielmehr auf qualitativ hochwertige Aktien aus der Gesundheits- und Technologieindustrie.

Auch die Barclays-Strategen um Emmanuel Cau raten in die jetzige Schwäche zum Kauf von Aktien. Anders als die Berufskollegen von Julius Bär setzen sie dabei auf Zykliker und sehen diese im kommenden Jahr überdurchschnittlich gut abschneiden.

Es ist mal wieder ein-und-dasselbe: Fragt man drei Banken nach ihrer Meinung, erhält man – zumindest gefühlt – vier Antworten...

Erst vor wenigen Tagen berichtete ich davon, dass sich mächtige ausländische Grossinvestoren hierzulande schon vor Wochen aus ihren riskantesten Positionen zurückgezogen haben – gerade noch rechtzeitig vor dem pandemiebedingten Börsenrücksetzer vom Freitag.

Wie Erhebungen der Bank of America zeigen, wurden in den vier Tagen bis zum 23. November unter dem Strich 2,7 Milliarden Dollar aus Aktienfonds abgezogen. Das ist erst der zweite Nettoabfluss innerhalb einer Woche in diesem Jahr. Aus Finanzwerten wurden gar 800 Millionen Dollar abdisponiert, was dem höchsten gemessenen Wert seit Mai letzten Jahres entspricht.

Es ist schon ziemlich ernüchternd zu sehen, dass wir selbst am heimischen Aktienmarkt immer mehr zu Statisten verkommen. In welche Richtung sich die hiesigen Aktienkurse bewegen, bestimmen nämlich die übermächtigen angelsächsischen Grossinvestoren. Und selbst die hiesige Lokalprominenz sieht sich nicht länger in der Lage, mit aller Kraft entgegenzuhalten.

Die Marktmacht angelsächsischer Grossinvestoren zeigte sich auch am gestrigen Dienstagabend wieder, als das sogenannte "Rebalancing" bei den viel beachteten Aktienindizes von MSCI anstand. Anpassungstransaktionen rissen das SMI-Schwergewicht Nestlé innerhalb weniger Minuten um fast 2 Prozent in die Tiefe. Dabei wechselten Titel im Gesamtwert von 1,55 Milliarden Franken die Hand. Ein Rekord in diesem Jahr. Die Valoren der VAT Group rutschten gar um 6 Prozent ab, wobei die Handelsvolumina beim Halbleiterzulieferer mit 700 Millionen Franken sogar über jenen von Novartis lagen. Für die Papiere der BCV ging es hingegen mit Umsätzen in Höhe von 166 Millionen Frnaken um 6 Prozent nach oben. Willkürliche Kursbewegungen wohin man gestern im späten Handel auch schaute.

Die stark fallenden Zinsen waren in den letzten Tagen ziemliches Gift für die vielen Substanzwerte unter meinen Schweizer Aktienfavoriten für 2021. Mit einem Plus von nurmehr 5,4 Prozent hinken sie dem um 16,46 Prozent höheren Swiss Performance Index (SPI) seit letztem Dezember weit hinterher. Welch eine Schmach!

Vor ziemlich genau einem Jahr lag ich mit meinen damaligen Aktienfavoriten ebenfalls weit hinter dem SPI zurück. Auf den letzten paar Metern war es mir dann noch möglich, den Vergleichsindex zu überholen. Ob mir das auch dieses Jahr gelingt, wage ich angesichts der aktuellen Nachrichtenlage rund um die neue Südafrika-Variante des Covid-19-Virus arg zu bezweifeln.

Aktuelle Positionen Aktienfavoriten

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 5'175,96 Credit Suisse N 583 11,31 5'195,70 - 1'399,46 - 21,22 Prozent Holcim N 360 45,71 16'002,00 - 1'292,76 - 7,47 Prozent Lonza N 12 528,40 8'916,00 + 2'575,20 + 40,61 Prozent Nestlé N 168 104,09 19'824,00 + 2'336,25 + 13,36 Prozent Zurich Insurance N 28 373,08 10'614,80 + 168,67 + 1,61 Prozent Helvetia N 80 92,94 8'136,00 + 700,56 + 9,42 Prozent Landis+Gyr N 135 63,62 7'803,00 - 786,10 - 9,15 Prozent Meyer Burger N 12'810 0,39 5'710,70 + 658,91 + 13,04 Prozent Oerlikon N 1'058 9,17 9'495,55 - 210,49 - 2,17 Prozent Stadler Rail N 278 40,25 11'092,20 - 98,07 - 0,88 Prozent Total 107'965,91 + 6,07 Prozent

* Schlusskurse vom 30. November 2021

Nachstehend möchte ich noch etwas detaillierter auf die eine oder andere Titelposition eingehen:

Credit Suisse (Gewichtung: 5 Prozent)

Als ich die Gewichtung der Aktien der Credit Suisse Mitte April im Zuge der milliardenschweren Verluste aus dem Kollaps des Investmentvehikels Archegos von 7,5 auf 5 Prozent reduzierte, begegnete man mir mit Unverständnis. Schliesslich sei das Kind ja bereits in den Brunnen gefallen, so der Tenor damals. Rückblickend bin ich mir reuig, die Gewichtung nicht noch deutlicher reduziert zu haben. Kosteten die Valoren der Grossbank Mitte April knapp 9,80 Franken, waren es zuletzt keine 9 Franken mehr.

Mit einem Minus von über 20 Prozent wird der Credit Suisse die undankbare Rolle des Schlusslichts aus dem Swiss Market Index (SMI) zuteil. Das hatte sich António Horta-Osório vermutlich anders vorgestellt, als er im April an die Spitze des Verwaltungsrats wechselte. Dabei hätte er es selber in der Hand gehabt, als er der Weltöffentlichkeit vor wenigen Wochen seine Pläne für die Grossbank vorstellte.

Nicht nur mir gehen diese Pläne nicht weit genug. Denn eigentlich müsste die Credit Suisse ihre Abhängigkeit vom kapitalintensiven Investment Banking deutlich verringern. Die Zeche zahlen nun die Aktionärinnen und Aktionäre, müssen sie sich doch auf Jahre hinaus mit eher mageren Dividenden zufriedengeben.

Was bleibt ist der Abschlag der Aktien gegenüber ihrem rechnerischen Buchwert und gegenüber vergleichbaren europäischen Banken. Tritt die Credit Suisse nicht gleich ins nächste Fettnäpfchen, könnten die Papiere durchaus noch Boden gutmachen.

Holcim (Gewichtung: 15 Prozent)

Auch Holcim lud kürzlich zum Investorentag. Und das – wie die Credit Suisse auch – mit überblickbarem Erfolg. Gerade von den neuen Mittelfristzielen hatten sich viele Analysten mehr erhofft. Das gilt gleichermassen für die Wachstums- wie auch für die Margenvorgaben. Firmenchef Jan Jenisch will auf der erfolgreichen Übernahme von Firestone Building Products aufbauen und den Beitrag aus diesem Geschäftszweig bis in wenigen Jahren auf 30 Prozent des Gruppenumsatzes steigern. Ohne weitere milliardenschwere Zukäufe ist dieses Ziel vermutlich nicht zu erreichen.

Dass der Weltmarktführer das energieintensive Zementgeschäft verringern und "grüner" gestalten will, ist an-und-für-sich zwar lobenswert. Aber welches börsenkotierte Unternehmen will das in diesen Tagen schon nicht? Wichtig zu wissen ist, dass Holcim unter den Zementherstellern weltweit bereits heute die Nase in Sachen Nachhaltigkeit vorn hat. Nichtsdestotrotz wollen die Aktionärinnen und Aktionäre nach den markigen Worten anlässlich des Investorentages nun auch Taten sehen.

Wer sich an diesem Tag Aussagen zur Rolle des einstigen französischen Fusionspartners Lafarge in der Syrien-Affäre erhofft hatte, wurde einmal mehr enttäuscht. Analysten befürchten, dass auf Holcim in diesem Zusammenhang milliardenschwere Forderungen zukommen könnte. Dass sich das Unternehmen nicht zum Thema äussert, lässt mich vermuten, dass bereits Gespräche mit dem amerikanischen Justizministerium geführt werden.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von knapp 10 auf den nächstjährigen Schätzungen und einer attraktiv hohen Dividendenrendite von 4,5 Prozent sind die Aktien aus Sicht eines Substanzinvestors eigentlich ein "blinder Kauf" – wäre da eben nicht die unrühmliche Vergangenheit Lafarges, die den Weltmarktführer eingeholt hat.

Stadler Rail (Gewichtung: 10 Prozent)

Zwei Franken vor – und dann gleich wieder zwei zurück. Dieses geradezu zermürbende Bild offenbart sich den Aktionärinnen und Aktionären von Stadler Rail nunmehr schon seit Monaten. Und egal ob der Zugbauer aus dem thurgauischen Bussnang nun neue Grossaufträge an Land zieht oder sich Firmenpatron Peter Spuhler in den Wirtschaftsmedien optimistisch zum Tagesgeschäft äussert: Das Unternehmen fristet an der Börse ein Mauerblümchen-Dasein.

Es ist mir als wäre es gestern gewesen, als Stadler Rail im April 2019 unter Vorschusslorbeeren an die Börse gebracht wurde. Die Aktie habe das Zeug zur "Volksaktie" zu werden, wie es damals hiess. Doch die Schweizerinnen und Schweizer reisen lieber in den komfortablen Stadler-Zugkompositionen, als dass sie sich die Papiere des Herstellers anlachen.

Es ist denn auch weiter Geduld gefragt, sind viele der Aktionärinnen und Aktionäre der ersten Stunde doch schon fast so etwas wie gebrannte Kinder. Der Aktienkurs notiert jedenfalls nur unwesentlich über dem seinerzeitigen Ausgabepreis von 38 Franken. Mehrere Ergebnisenttäuschungen und Gewinnwarnungen haben ihre Spuren hinterlassen.

Firmenpatron Spuhler ist nicht zu beneiden: Er muss sein Steckenpferd wieder auf Kurs bringen – was ihm angesichts der Probleme in den weltweiten Lieferketten nicht eben einfach fallen dürfte. Ausserdem darf er die Suche nach einem fähigen Nachfolger für den Chefsessel nicht vernachlässigen. Beides braucht Zeit und aus Aktionärssicht noch etwas Geduld. Früher oder später dürfte sich diese jedoch auszahlen.

Meyer Burger (Gewichtung: 5 Prozent)

Es ist ruhig um Meyer Burger geworden. Schon beinahe gespenstisch ruhig. Verstummt sind die Vorwürfe einiger ehemaliger Aktionäre – entzaubert durch Recherchen meiner geschätzten Kollegen bei der Handelszeitung sowie durch die für einige Beobachter überraschende Beteiligungserhöhung durch den Grossaktionär Sentis. Folglich gilt das Interesse wieder dem Hochfahren der Produktionskapazitäten. Von möglichen Verzögerungen aufgrund von Problemen entlang der Zulieferketten ist nicht bekannt, wobei diesbezüglich an der Börse schon seit Wochen eine gewisse Grundnervosität zu spüren ist. Ähnlich verhält es sich mit den steigenden Lohn- und Rohmaterialkosten und der Frage, ob diese über Preiserhöhungen weitergegeben werden können. Was den schwachen Euro anbetrifft, dürfte dieser das Solarunternehmen nur am Rande treffen – wenn überhaupt.

Dass sich die Ampel-Koalition in Berlin auf ein gemeinsames Regierungsprogramm einigen konnte, ist eine gute Neuigkeit für Meyer Burger. So wollen SPD, FDP und Grüne in der ersten Hälfte nächsten Jahres die Grundlage für einen raschen Ausbau alternativer Energiequellen in Deutschland schaffen. Dass das Solarunternehmen bisher nur an deutschen Standorten Produktionsstätten unterhält, könnte sich da als Vorteil erweisen. Ich schrieb zu Meyer Burger zwar einst, dass es auf Dauer kein Geschäftsmodell sein könne, Kapital aus Subventionen der öffentlichen Hand zu schlagen. Im Wissen um den Höhenflug von Tesla und Co. frage ich mich jedoch immer öfter: Wieso eigentlich auch nicht...?

Transaktionen Aktienfavoriten 2021

Datum Titel Anzahl Kurs Total 29.12.2020 Stadler Rail N Kauf 311 40,13 Franken 12'480,43- 29.12.2020 Oerlikon N Kauf 1'105 9,05 Franken 10'000,25- 29.12.2020 Helvetia N Kauf 109 91,55 Franken 9'978,95- 29.12.2020 Nestlé N Kauf 144 104,24 Franken 15'010,56- 29.12.2020 LafargeHolcim N Kauf 311 48,22 Franken 14'996,42- 29.12.2020 Zurich Insur. N Kauf 27 372,60 Franken 10'060,20- 29.12.2020 Credit Suisse N Kauf 877 11,395 Franken 9'9993,42- 29.12.2020 Valora N Kauf 29 173,80 Franken 5'040,20- 29.12.2020 Meyer Burger N Kauf 7'405 0,3376 Franken 2'499,93- 26.02.2021 Helvetia N Verkauf 3 99,70 Franken 299,10+ 26.02.2021 Credit Suisse N Verkauf 70 13,13 Franken 918,75+ 26.02.2021 Oerlikon N Verkauf 27 9,81 Franken 264,87+ 26.02.2021 Zurich Insur. N Kauf 2 371,50 Franken 743,00- 26.02.2021 LafargeHolcim N Kauf 6 50,16 Franken 300,96- 26.02.2021 Nestlé N Kauf 23 95,00 Franken 2'185,00- 26.02.2021 Meyer Burger N Verkauf 1'437 0,4498 Franken 646,36+ 26.02.2021 Valora N Verkauf 3 207,50 Franken 622,50+ 26.02.2021 Stadler Rail N Verkauf 19 45,00 Franken 855,00+ 31.03.2021 LafargeHolcim N Verkauf 21 55,54 Franken 1'166,34+ 31.03.2021 Oerlikon N Verkauf 74 10,93 Franken 808,82+ 31.03.2021 Helvetia N Verkauf 32 111,00 Franken 3'552,00+ 31.03.2021 Meyer Burger N Kauf 6'757 0,4308 Franken 2'910,92- 31.03.2021 Stadler Rail N Verkauf 48 45,04 Franken 2'161,92+ 31.03.2021 Lonza N Kauf 16 528,40 Franken 8'454,40- 31.03.2021 Landis+Gyr N Kauf 129 63,60 Franken 8'204,40- 31.03.2021 Nestlé N Verkauf 11 105,34 Franken 1'158,74+ 31.03.2021 Credit Suisse N Kauf 24 9,902 Franken 237,65- 31.03.2021 Zurich Insur. N Verkauf 2 403,40 Franken 806,80+ 31.03.2021 Valora N Verkauf 26 200,50 Franken 5'213,00+ 09.04.2021 Zurich Insur. N Kauf 1 386,60 Franken 386,50- 15.04.2021 Oerlikon N Kauf 21 10,571 Franken 221,98- 19.04.2021 Nestlé N Kauf 2 106,10 Franken 212,20- 19.04.2021 Credit Suisse N Verkauf 259 9,7707 Franken 2'530,61+ 04.05.2021 Credit Suisse N Kauf 4 9,554 Franken 38,22- 04.05.2021 Helvetia N Kauf 2 106,20 Franken 212,40- 07.05.2021 Holcim N Kauf 10 55,88 Franken 558,80- 10.05.2021 Stadler Rail N Kauf 3 44,40 Franken 133,20- 26.06.2021 Landis+Gyr N Kauf 4 66,70 Franken 266,80- 01.07.2021 Zurich Insur. N Kauf 3 373,57 Franken 1'120,71- 01.07.2021 Stadler Rail N Kauf 32 40,80 Franken 1'305,60- 01.07.2021 Nestlé N Kauf 15 115,54 Franken 1'733,10- 01.07.2021 Lonza N Verkauf 3 658,34 Franken 1'975,02+ 01.07.2021 Landis+Gyr N Verkauf 1 64,59 Franken 64,59+ 01.07.2021 Holcim N Kauf 1 55,84 Franken 55,84- 01.07.2021 Helvetia N Kauf 10 100,60 Franken 1'006,00- 01.07.2021 Credit Suisse N Kauf 10 9,76 Franken 97,60- 01.07.2021 Oerlikon N Kauf 83 10,32 Franken 856,56- 01.07.2021 Meyer Burger N Verkauf 2'746 0,5195 Franken 1'426,55+ 30.09.2021 Holcim N Kauf 53 45,21 Franken 2'396,13- 30.09.2021 Meyer Burger N Kauf 2'831 0,42 Franken 1'189,02- 30.09.2021 Landis+Gyr N Kauf 3 60,53 Franken 181,59- 30.09.2021 Nestlé N Verkauf 5 112,87 Franken 564,35+ 30.09.2021 Stadler Rail N Verkauf 1 38,99 Franken 38,99+ 30.09.2021 Oerlikon N Verkauf 50 10,21 Franken 510,50+ 30.09.2021 Credit Suisse N Verkauf 3 9,30 Franken 27,90+ 30.09.2021 Helvetia N Verkauf 6 611,94 Franken 611,94+ 30.09.2021 Zurich IG N Verkauf 3 384,16 Franken 1'152,48+ 30.09.2021 Lonza Verkauf 1 702,90 Franken 702,90+