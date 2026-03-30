

Wichtige Information

Dies ist eine Marketingmitteilung. Es handelt sich nicht um ein rechtlich bindendes Dokument, und seine Veröffentlichung ist nicht durch Gesetze der Schweiz vorgeschrieben. Diese Marketingmitteilung enthält nicht alle erforderlichen Informationen, um eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. Bitte ziehen Sie vor einer endgültigen Investitionsentscheidung den Prospekt des Fonds sowie das Basisinformationsdokument (KID) zurate.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot des in Irland aufgelegten Produkts noch in der Schweiz gemäss dem Schweizer Bundesgesetz über Finanzdienstleistungen ("FIDLEG") und dessen Ausführungsverordnung dar. Diese Darstellung ist ausschliesslich eine Werbung gemäss FIDLEG und dessen Ausführungsverordnung für das Produkt.

Schweizer Vertreter und Zahlstelle: BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Der Prospekt, die Statuten, das/die Basisinformationsblatt/-blätter sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Produkts sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich.

Das investierte Kapital unterliegt Risiken. Anlagen am Anleihenmarkt unterliegen Risiken wie zum Beispiel Markt-, Zins-, Emittenten-,

Kredit-, Inflations- und Liquiditätsrisiken. Der Wert der meisten Anleihen und Anleihenstrategien wird durch Zinsänderungen beeinflusst. Anleihen und Anleihenstrategien mit längerer Duration sind häufig sensitiver und volatiler als Papiere mit kürzerer Duration; Die Anleihenpreise sinken in der Regel, wenn die Zinsen steigen; ein Umfeld niedriger Zinsen erhöht dieses Risiko zusätzlich. Eine Verringerung der Kapazität von Anleihenkontrahenten kann zu einer niedrigeren Marktliquidität und einer höheren Kursvolatilität beitragen. Rohstoffe gehen mit erhöhten Risiken einher, darunter Markt- und politische Risiken, das Regulierungsrisiko sowie Risiken hinsichtlich natürlicher Gegebenheiten, sodass sie unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet sind. Wechselkurse können innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken und die Rendite eines Portfolios schmälern. Derivate können mit bestimmten Kosten und Risiken wie Liquiditäts-, Zins-, Markt-, Kredit- und Verwaltungsrisiken sowie dem Risiko verbunden sein, dass eine Position nicht zum günstigsten Zeitpunkt glattgestellt werden kann. Bei Anlagen in Derivate kann der Verlust den Wert des investierten Kapitals überschreiten. Aktien können sowohl wegen der tatsächlichen als auch der empfundenen allgemeinen Markt-, Konjunktur- und Branchenbedingungen an Wert verlieren. Anlagen in Wertpapieren, die auf Fremdwährungen lauten und/oder im Ausland begeben wurden, können mit höheren Risiken aufgrund von Wechselkursschwankungen sowie wirtschaftlichen und politischen Risiken behaftet sein. Dies gilt vor allem für Schwellenländer. Staatliche Wertpapiere werden im Allgemeinen vom ausgebenden Staat besichert. Obligationen von Stellen und Behörden der US-Regierung werden unterschiedlich stark, aber im Allgemeinen nicht in voller Höhe vom US-amerikanischen Staat besichert. Portfolios, die in diese Wertpapiere investieren, bieten keine Kapitalgarantie und unterliegen Kursschwankungen. Hochverzinsliche Wertpapiere schlechterer Bonität bergen höhere Risiken als Titel mit höherer Bonität. Portfolios, die darin anlegen, können einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko unterliegen als andere Portfolios. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere können aufgrund des Risikos einer vorzeitigen Rückzahlung empfindlich auf Zinsveränderungen reagieren, und obgleich sie im Allgemeinen durch einen staatlichen, staatsnahen oder privaten Bürgen besichert werden, gibt es keine Garantie, dass der Bürge seine Verpflichtungen erfüllt. Bestimmte US-Staatspapiere sind durch den US-amerikanischen Staat besichert. Obligationen von Stellen und Behörden der US-Regierung werden unterschiedlich stark, aber im Allgemeinen nicht in voller Höhe vom US-amerikanischen Staat besichert. Portfolios, die in diese Wertpapiere investieren, sind nicht garantiert und unterliegen Wertschwankungen.

Anleger sollten vor einer Anlage unabhängigen professionellen Rat einholen. Jede Anlage in einen PIMCO-ETF sollte auf der Grundlage des entsprechenden Prospekts und der wesentlichen Informationsdokumente erfolgen, einschliesslich der Berücksichtigung des Anlageziels, der Risiken, Gebühren und Kosten. Weitere Informationen zu den ETFs, ihrem Prospekt, den wesentlichen Informationsdokumenten und Ergänzungen finden Sie unter „Fund Info“ oder erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder Broker. Für aktiv verwaltete ETFs sind weitere Informationen zur Verwendung von Benchmarks oder Indizes im Prospekt und im entsprechenden Nachtrag enthalten.

Ein Prospekt ist für PIMCO ETFs plc (die Gesellschaft) verfügbar, und Basisinformationsblätter (KIDs) sind für jede Anteilsklasse jedes Teilfonds der Gesellschaft verfügbar. Der Prospekt kann unter www.fundinfo.com abgerufen werden und ist in englischer, französischer und deutscher Sprache verfügbar.

PIMCO ETFs plc ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und Umbrella-Struktur sowie mit gesonderter Haftung zwischen den Teilfonds, die mit beschränkter Haftung nach irischem Recht eingetragen wurde und in Irland von der Zentralbank als Organismus für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren gemäss den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlage in Wertpapieren) von 2011 (Ausführungsverordnung Nr. 352 aus dem Jahr 2011) in ihrer aktuellen Fassung zugelassen ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zur Anlage in eine bestimmte Anlageklasse, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Strategie dar. Die bereitgestellten Informationen dienen lediglich zur Veranschaulichung und sollten nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren verstanden werden. Vor der Vermögensanlage sind die Anleger dazu angehalten, unabhängigen professionellen Rat einzuholen. Jedwede Anlage in einen ETF sollte auf der Grundlage des entsprechenden Verkaufsprospekts und der Basisinformationsblätter (KIDs) unter Berücksichtigung der Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten erfolgen. Weitere Informationen zu ETFs, ihren Verkaufsprospekten, den Basisinformationsblättern (KIDs) und den Prospektergänzungen erhalten Sie unter www.pimco.ch oder bei Ihrem Finanzberater oder Makler. Weitere Informationen zum Einsatz von Benchmarks oder Indizes bei aktiv verwalteten ETFs sind im Verkaufsprospekt und der jeweiligen Prospektergänzung dargelegt.

Auf dem Sekundärmarkt erworbene Anteile von PIMCO-ETFs können in der Regel nicht direkt an diese UCITS-ETFs zurückverkauft werden. Um Anteile auf einem Sekundärmarkt zu erwerben oder zu veräussern, müssen Anleger die Hilfe eines Finanzmittlers (z. B. eines Wertpapierhändlers) in Anspruch nehmen; hierfür können Gebühren anfallen. Des Weiteren zahlen Anleger beim Erwerb von Anteilen möglicherweise mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten bei der Veräusserung möglicherweise einen geringeren Betrag.

Der PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF wird aktiv gegenüber dem Bloomberg Global Agg Treasury Index verwaltet, wie im Prospekt und im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen/im Dokument mit wesentlichen Informationen näher beschrieben. Der PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF wird aktiv gemessen am Bloomberg Euro Agg Treasury Index verwaltet, wie im Prospekt und im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen / Dokument mit wesentlichen Informationen näher beschrieben.



Dieses Material wurde ausschliesslich zu Informationszwecken verteilt und sollte nicht als Anlageberatung oder Empfehlung für ein bestimmtes Wertpapier, eine bestimmte Strategie oder ein bestimmtes Anlageprodukt angesehen werden. Die hierin enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig angesehen werden, jedoch nicht garantiert sind.



PIMCO erbringt im Allgemeinen Dienstleistungen für qualifizierte Institutionen, Finanzintermediäre und institutionelle Anleger. Dies ist kein Angebot an Personen in Rechtsordnungen, in denen dies ungesetzlich oder nicht zulässig ist. | PIMCO (Schweiz) GmbH, registriert in der Schweiz, Handelsregister-Nr. CH-020.4.038.582-2, Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz. Da die Dienstleistungen und Produkte von PIMCO (Schweiz) GmbH ausschliesslich professionellen Kunden angeboten werden, ist ihre Angemessenheit stets bestätigt. Die von PIMCO (Schweiz) GmbH angebotenen Dienstleistungen sind nicht für Privatanleger erhältlich. Diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form reproduziert oder in einer anderen Publikation erwähnt werden. PIMCO ist eine Marke der Allianz Asset Management of America LLC in den Vereinigten Staaten und weltweit. ©2026, PIMCO. Alle Rechte vorbehalten. CMR2026-0320-5310624

