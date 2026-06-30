„Aus meiner Sicht bestimmen künftig die hohen Unternehmensgewinne den Markt“, sagt Aktienportfoliomanager Rob Lovelace. „In den letzten drei Jahren sind sie gestiegen, und es sieht nicht so aus, als würde sich das ändern.“

Bis zum Ende des Jahres und darüber hinaus konzentrieren wir uns auf die drei folgenden Aktienmarktthemen.

1. Der Siegeszug von KI scheint sich ungebremst fortzusetzen

Im Rennen um die KI-Vorherrschaft planen fünf Hyperscaler (Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft und Oracle) in diesem Jahr 650 Milliarden US-Dollar in Datenzentren zu investieren, so viel wie noch nie, und es scheint kein Ende in Sicht. Diese Investitionen kommen von einigen der rentabelsten Unternehmen aller Zeiten. Solange die Technologie Fortschritte mache, würden sie weiter investieren.

Tatsächlich könnten sich die Gesamtinvestitionen in KI-Infrastruktur und andere Bereiche mit KI-Bezug in den nächsten zehn Jahren auf 30 Billionen US-Dollar belaufen und damit Chinas Industrieboom der frühen 2000er-Jahre in den Schatten stellen, der von vielen als der grösste der modernen Geschichte betrachtet wird. Er hat den Welthandel, die Arbeitsmärkte und die Politik grundsätzlich verändert. KI könnte also erheblich mehr sein als die Blüte eines einzelnen Sektors.

In der ersten Jahreshälfte 2026 habe der Konflikt im Iran einen Schatten über die Märkte zu werfen geschienen. Jeoch scheine im KI-Sektor nach wie vor die Sonne. KI sei vermutlich die Technologie mit der grössten Wirkung seit einer Generation und der wichtigste Faktor für die Wirtschaft.

Alle diese Investitionen haben zu einer enorm hohen Nachfrage nach den Aktien von Herstellern fortschrittlicher Halbleiter wie NVIDIA und Broadcom, Halbleiterproduzenten wie der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) und Netzwerkanbietern wie Cisco Systems geführt.

Angesichts der schnellen Technologiefortschritte und weil sich der Ausbau vermutlich über Jahre hinziehen wird, könnte sich der Schwerpunkt der Nachfrage immer wieder auf andere Hardwareanbieter verlagern. Deshalb sei eine sorgfältige Auswahl so wichtig.

2. Nicht nur in den USA gibt es „Magnificents“

Glauben Sie, die KI-Story findet nur in den USA statt? Denken Sie noch einmal nach.

So wie die Magnificent 7 die US-Märkte angeführt haben, gibt es auch in den Emerging Markets sieben Unternehmen, die massgeblich für die KI-Revolution sind und ihre Märkte dominieren. TSMC, Samsung Electronics und SK Hynix sind bekannte Namen, aber auch weniger bekannte wie MediaTek und Delta Electronics sind Marktführer. Nummer 6 und 7 sind Tencent und Alibaba, die in China aktiv sind und damit Zugang zu einem der grössten Märkte der Welt haben.