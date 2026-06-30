Die Automobilindustrie klingt an der Börse derzeit nicht nach Vollgas, sondern eher nach Fehlzündung. Der STOXX Europe 600 Automobiles & Parts liegt auf Sicht von zwölf Monaten knapp 12 Prozent im Minus, präsentiert sich also deutlich schwächer als der Gesamtmarkt, der im selben Zeitraum ein Plus von 14 Prozent schaffte. Die Differenz dürfte mehr als nur ein kurzfristiges Stimmungssignal sein: Der Markt preist ein, dass die Branche gleichzeitig mit erhöhter China-Konkurrenz, geopolitischen Verwerfungen, neuem Zoll- und Tarifstress und einer teuren Transformation in Richtung Elektrifizierung ringt.

Umkämpfter Markt

Als sei das noch nicht genug, kommt auch noch der Konflikt im Nahen Osten dazu. Dieser katapultierte den Ölpreis auf über 100 US-Dollar je Barrel. Für die Autoindustrie ist das ein zweischneidiges Schwert: Zum einen verunsichern hohe Energiepreise Käufer klassischer Verbrenner und können zudem auf das Konsumklima drücken. Zum anderen werden Elektroautos dadurch auf einmal wieder ökonomisch attraktiver. Parallel dazu verschärft sich aber der Wettbewerb aus China. So konnten Marken aus dem Reich der Mitte ihren Anteil am europäischen Automarkt 2025 laut Inovev auf 6 Prozent verdoppeln. Besonders erfolgreich ist BYD, der beispielsweise im März dieses Jahres seine Zulassungen im Autoland Deutschland um 327 Prozent erhöhte.

Von der Absatzseite kommt derzeit aber generell ein kleiner Lichtblick. In Europa stiegen die Neuzulassungen im ersten Quartal um 4 Prozent, im März wurde sogar ein neues Jahreshoch erreicht (siehe Grafik 1). Dabei stieg der Anteil batterieelektrischer Autos auf 19,4 Prozent an. Im April setzte sich die Aufwärtsfahrt fort: Laut Mineral Intelligence legten EV-Registrierungen in Europa um 27 Prozent zu. Doch eben diese Bewegung spielt nicht nur den hiesigen Herstellern in die Karten, Anbieter aus dem Reich der Mitte kamen im April bereits auf etwas mehr als ein Fünftel der in Europa verkauften Stromer. Der Markt wächst also, der Kuchen wird aber härter verteilt.

Grafik 1: Neue Pkw-Zulassungen in der E