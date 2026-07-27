Kommerzielle Einsätze in einem solchen Ausmaß beweisen, dass die autonome Mobilität das Stadium von Pilotprojekten hinter sich gelassen hat und in der Praxis angekommen ist. Was noch wichtiger ist: Autonomes Fahren ist nicht einfach nur eine weitere Automobiltechnologie. Sondern eines der klarsten Beispiele für physische KI in Aktion. Im Gegensatz zur generativen KI, die vorwiegend in weitgehend unsichtbaren digitalen Umgebungen agiert, müssen autonome Systeme die physische Welt wahrnehmen, Schlussfolgerungen ziehen und daraufhin handeln.

Autonome Fahrzeuge – bereit für den Personen- und Güterverkehr

Die Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sind enorm. Daten aus mehr als 220 Millionen fahrerlosen Meilen bestätigen, dass die Robotaxis von Waymo zehnmal sicherer sind, als wenn ein Mensch am Steuer sitzt.5 BYD, Chinas größter Elektrofahrzeughersteller, stellt sein Können nun stolz unter Beweis. Das Unternehmen ist von der absoluten Sicherheit seines neuen Autopilotsystems mit dem Namen „God’s Eye“ so sehr überzeugt, dass es für Unfälle eine beispiellose Vollkaskoversicherung anbietet.6

Dazu bedarf es einer außergewöhnlichen Rechenleistung in Verbindung mit fortschrittlichen Sensortechnologien, Konnektivitätssystemen, Softwarearchitekturen und KI-Trainingsmodellen.

Neben Robotaxis bieten Frachtverkehr und Logistik einen ebenso vielversprechenden Weg für die Einführung autonomer Fahrzeuge. Autonome Fahrzeuge wären eine willkommene Lösung für gegen den chronischen Fahrermangel, hohe Fluktuation und starre Lenkzeiten – besonders angesichts des boomenden Online-Handels.7 Autonome und teilautonome Fahrzeuge werden bereits in kontrollierten Umgebungen wie Lagerhäusern, Häfen, Minen und Industrieanlagen eingesetzt. Die dort gewonnenen Praxisdaten helfen dabei, autonome Systeme auf den komplexen und dynamischen Straßenverkehr vorzubereiten.

Unter der Haube

Elektrofahrzeuge sind auf ein hochentwickeltes technologisches Ökosystem angewiesen. Leistungshalbleiter regeln den Stromfluss. Batteriemanagementsysteme optimieren Leistung und Sicherheit. Analoge Chips wandeln wandeln reale Signale in nutzbare Informationen um. Software koordiniert jede Sekunde Tausende Entscheidungen. Radar, Lidar und Kameras unterstützen fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren. Konnektivitätssysteme vernetzen Fahrzeuge mit Fahrern, der Infrastruktur und cloudbasierten Diensten. Damit wird ein autonomes Fahrzeug zu einer mobilen KI-Plattform auf Rädern. Autonome Fahrzeuge beschleunigen den technologischen Wandel. Mit fortschreitender Autonomie wächst der Wertschöpfungsanteil von Software, Sensoren, Rechenleistung und Elektronik kontinuierlich weiter. (siehe Abbildung 3).

