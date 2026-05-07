Andere Branchen, andere Chancen

Dass Halbleiter nicht nur für KI-Server gebraucht werden, versteht sich von selbst. Allerdings zeigt sich in klassischen Endmärkten Gegenwind. So könnte der Smartphone-Markt 2026 einen enormen Rückgang erleben. IDC erwartet einen Einbruch der Auslieferungen um 12,9 Prozent auf 1,12 Milliarden Geräte. Auch beim PC-Verkauf rechnen die Experten mit einem Minus von 11,3 Prozent in diesem Jahr. Die Chance in diesem Bereich liegt also weniger in »mehr Geräten« als in »mehr Funktionen pro Gerät«. Branchendinosaurier Intel treibt beispielsweise KI-PCs mit neuen Plattformen voran. Dazu hat der Konzern auf der CES die »Core Ultra Series 3« vorgestellt, die eine 60 Prozent höhere Performance gegenüber der vorherigen Generation besitzen soll. Samsung nutzt den KI-Zyklus wiederum über Speicher. Die Südkoreaner sind gerade dabei, die Serienproduktion neuer High-Bandwidth Memory (HBM4) aufzunehmen. Diese gelten als wichtige Komponenten für KI-Beschleuniger von NVIDIA und AMD. Muster der weiterentwickelten HBM4E-Generation sind dann in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten. Texas Instruments wiederum profitiert von KI-Infrastruktur über Analogchips in Bereichen wie der Stromversorgung und Signalverarbeitung. Das ist aber längst nicht alles, Texas ist auch im Bereich »Physical AI«, also KI, die in Maschinenkörpern wirkt, tätig. Anfang März wurde eine Kooperation mit NVIDIA angekündigt, die Technologien von Texas für Motorsteuerung, Sensorik und Power-Management mit NVIDIAs Robotik-Computer und Simulation verbindet, um humanoide Roboter sicherer in reale Umgebungen zu bringen.

Dieser Markt ist auch für die deutsche Infineon spannend, die mit ihren Chips immer noch stark von der PS-Branche abhängig ist: Vorstandschef Jochen Hanebeck sieht humanoide Roboter als potenzielles Wachstumsfeld, in dem Infineon viele benötigte Chips bereits aus Automotive- und Industrieportfolios ableiten kann. Die Münchner möchten ihr Portfolio auch darüber hinaus ausbauen. So wurden zusätzliche Investitionen angekündigt, um die Data-Center-Nachfrage zu bedienen. Zudem stecken im KI-Power-Segment Wachstumsoptionen. Investoren honorieren die Strategie: Zuletzt hat der DAX-Titel eine monatelange Seitwärtsbewegung nach oben aufgelöst.

Die Billion in Sicht

Ein Blick auf die Marktdaten zeigt, dass Chips gefragt sind und auch weiterhin gefragt sein werden. Laut Experten von WSTS ist der globale Halbleitermarkt 2025 um 26 Prozent auf 796 Milliarden US-Dollar gewachsen. Das Wachstum beschleunigte sich im Laufe des Jahres und gipfelte im Schlussviertel in einem Umsatz von 238,9 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 38,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Für 2026 wird erneut ein Plus von rund einem Fünftel auf 975 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Damit ist die Billionenmarke bereits in Sichtweite. Die Marktforscher von Gartner ergänzen, dass KI-Chips zu den weltweiten Halbleiterumsätzen 2025 nahezu ein Drittel beigetragen haben.

Für tradingorientierte Anleger bleibt der Chipmarkt also ein spannendes Feld: Engpässe bei EUV-Durchsatz, Packaging und Speicher können Wachstumsraten deckeln, während Smartphones und PCs als Volumenmärkte 2026 leiden. Mittel- bis langfristig spricht jedoch vieles dafür, dass die Halbleiterbranche in eine neue Grössenordnung hineinwächst. TSMC investiert aggressiv, ASML erhöht den Durchsatzpfad und die KI-Welle erweitert sich von der Cloud in Endgeräte und Robotik, wodurch nicht nur GPU-Hersteller profitieren, sondern auch Ausrüster, IP-Anbieter, Speicherproduzenten sowie Spezialisten für Power, Sensorik und Steuerung.



