„Chinas Ansatz zur Energiesouveränität ist eng mit den industriellen Kapazitäten in der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung verbunden“, bemerkt Graham. „Über den raschen Ausbau erneuerbarer Energien hinaus beruht Chinas strategischer Vorteil auf der Kontrolle über Produktionsökosysteme und der Fähigkeit, Netzausrüstung in grossem Massstab bereitzustellen, beispielsweise durch die Entwicklung von Hochspannungsübertragungsnetzen, Komponenten für das Energiemanagement und Energiespeichersystemen.“

„Das Ausmass und das Tempo dieses Wandels wurden durch die Verfügbarkeit von kritischen Mineralien, verbunden mit einer gezielten Politik der vertikalen Integration von Lieferketten und Raffination, unterstützt. China ist jedoch nach wie vor auf den Import von Rohstoffen wie Kobalt (95 %), Nickel (90 %) und Eisenerz (80 %) angewiesen.“

„Diese Prozesse haben die Widerstandsfähigkeit im Inland gestärkt, während gleichzeitig wichtige Komponenten in die EU und die USA exportiert wurden und die Einbindung in globale Lieferketten erhalten blieb.“

Ein Hoch auf die Schieferindustrie in den USA

Die USA haben sich verstärkt darauf konzentriert, ihre eigenen fossilen Brennstoffe zu fördern und zugleich Technologien für saubere Energie zu entwickeln. „In den späten 2000er Jahren verfolgten die USA eine gezielte Industriepolitik, um ihre Energieautarkie zu stärken, was zu einem Boom bei der Förderung von Schieferöl und -gas führte“, erklärt Graham.

„Danach hat sich die US-Politik zunehmend auf den Elektrifizierungsbereich konzentriert: die heimische Fertigung von Komponenten für saubere Energien, die Modernisierung des Stromnetzes sowie die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten für Speicher- und Leistungselektronik.“

„Ein Grossteil der benötigten kritischen Mineralien wird allerdings überwiegend aus China importiert, darunter raffinierte Seltene Erden, Mangan und Naturgraphit. Daher fokussiert sich die US-Politik darauf, diese Mineralien im eigenen Land zu fördern und zu gewinnen.“

„Mit dem Aufkommen energieintensiver Rechenzentren, die den Vorsprung der USA im KI-Wettlauf bewahren sollen, wird die Selbstversorgung mit Mineralien und Energie immer wichtiger.“

Gemischtes Bild in der EU

In der EU hingegen bietet sich ein gemischtes Bild, was zum Teil auf die Abneigung gegen die weitere Nutzung fossiler Brennstoffe und den Rückzug aus der Kernenergie zurückzuführen ist. „Zwar kann die EU für sich beanspruchen, dass ihre Energieeffizienz weitaus stärker gestiegen ist als die der USA und Chinas, doch bleibt die Wirtschaft zwischen den Stühlen, und das Investitionsniveau spiegelt diese Position wider“, so Graham.

„Das liegt daran, dass die Schiefergasvorkommen aufgrund bürokratischer Hindernisse nicht erschlossen wurden, sondern stattdessen eine Wirtschaft aufgebaut wurde, die von einstmals billigem Importgas abhängig ist, anstatt Kapital für Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien bereitzustellen und ein Stromnetz für die gesamte Eurozone aufzubauen.“

Im Jahr 2024 stammten knapp 50 % der Stromerzeugung in der EU aus erneuerbaren Energiequellen, wobei ein Grossteil der dafür benötigten Anlagen im Ausland hergestellt wurde. 90 % der Solarmodule stammen aus China.

„Gefährlich abhängig“

„Die EU ist weiterhin in gefährlicher Weise von China abhängig, was Rohstoffe und verarbeitete kritische Mineralien angeht, wobei der Löwenanteil an Seltenen Erden, Magnesium, Kobalt und Lithium aus der Volksrepublik importiert wird“, warnt Graham.

„Grundsätzlich ist die EU-Wirtschaft zwar widerstandsfähiger gegenüber Energieschocks, aber anfälliger für Engpässe bei Erdgas und raffinierten Erdölprodukten.“ Dies geht aus Tabelle 2 hervor, die veranschaulicht, dass die EU nur über geringe Kapazitäten zur Speicherung von Erdgas verfügt, während ihre Anfälligkeit gegenüber Engpässen bei Kerosin hoch ist.

