Als Co-Leiter des Teams für verbriefte Produkte bei PGIM, das Anlagen im Umfang von USD 145 Mrd. verwaltet, gehört Wilches zu den Verantwortlichen für die CLO-Plattform von PGIM mit einem Volumen von USD 75 Mrd. – und bringt damit fundierte Expertise in diesem Bereich mit.

Die Manager machen den Unterschied aus

Der USD 1,4 Bio. schwere CLO-Markt dürfte weiter wachsen, weil er durch neue börsengehandelte Wertpapiere für mehr Anleger zugänglich wird. Das heisst, dass CLOs für viele Anleger etwas Neues sein werden, was unterstreicht, wie wichtig Erfahrung, Ressourcen und Leistungsmerkmale bei der Wahl des Managers sind. PGIM zählt zu den zehn grössten CLO-Managern und den zehn führenden Emittenten von CLOs weltweit4.

Dank weitreichender Erfahrungen mit Produkten für institutionelle Kunden verfügt PGIM über Ressourcen und Beziehungen, durch die das Unternehmen heute eine führende Rolle bei der Verbreitung einer Anlageklasse spielt, die für ihre Komplexität und die grossen Performanceunterschiede zwischen Managern bekannt ist. „PGIM besitzt bedeutende Vorteile beim Sourcing, der Strukturierung und der Ausführung an den Sekundärmärkten“, sagt Wilches. „Wir können bessere Bedingungen aushandeln, unter anderem weitere Spreads sowie bessere Schutzmechanismen und ESG-Kriterien, um eine hohe strukturelle Robustheit und hochwertige Erträge zu bieten.“

AAA CLOs als Baustein für risikooptimierte Portfolios

Bei den Sicherheiten von CLOs handelt es sich hauptsächlich um vorrangig besicherte Kredite. Die Kredite werden in einer Zweckgesellschaft gebündelt, die Wertpapiertranchen mit unterschiedlicher Kreditqualität begibt. Die AAA-Tranche birgt zwar das geringste Kreditrisiko, geniesst aber zusätzlichen Schutz durch die CLO-Struktur, weil Zahlungen aus dem Pool der zugrunde liegenden Kredite zuerst an die Tranchen mit der höchsten Kreditqualität ausgezahlt werden. Das bedeutet, dass