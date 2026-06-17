Beim Streben nach Rendite in einem Umfeld mit historisch engen Kreditspreads stellt sich für Anleger die Frage, wie sich das Risiko-Rendite-Profil eines traditionell diversifizierten Portfolios optimieren lässt. Aktuell eröffnet sich eine günstige Gelegenheit, in eine Anlageklasse mit höheren Renditen und attraktivem risikoadjustiertem Ertragspotenzial zu investieren – eine Möglichkeit, die bislang institutionellen Investoren vorbehalten war.
Besicherte Kreditverbriefungen (Collateralized Loan Obligations, CLOs) bieten im Allgemeinen höhere Renditen als Unternehmensanleihen mit vergleichbaren Ratings, wie sie beispielsweise im Global Aggregate Index enthalten sind. CLO-Tranchen sind zwar so konzipiert, dass sie unterschiedlich hohe Risiken und Erträge bieten, doch die qualitativ hochwertigsten CLO-Tranchen zeichnen sich durch beständig attraktive Renditen bei einem geringen Ausfallrisiko aus.
„In einer Welt der hohen Zinsen und der anhaltenden Unsicherheit bieten CLOs mit Rating AAA die seltene Kombination aus hoher Bonität, zinsvariablen Coupons und struktureller Robustheit“, erklärt Edwin Wilches von PGIM. „Für Anleger, die höhere Renditen bei einem möglichst geringen Kreditrisiko anstreben, sind AAA CLOs eine interessante Alternative zu traditionellen festverzinslichen Anlagen.“
Als Co-Leiter des Teams für verbriefte Produkte bei PGIM, das Anlagen im Umfang von USD 145 Mrd. verwaltet, gehört Wilches zu den Verantwortlichen für die CLO-Plattform von PGIM mit einem Volumen von USD 75 Mrd. – und bringt damit fundierte Expertise in diesem Bereich mit.
Die Manager machen den Unterschied aus
Der USD 1,4 Bio. schwere CLO-Markt dürfte weiter wachsen, weil er durch neue börsengehandelte Wertpapiere für mehr Anleger zugänglich wird. Das heisst, dass CLOs für viele Anleger etwas Neues sein werden, was unterstreicht, wie wichtig Erfahrung, Ressourcen und Leistungsmerkmale bei der Wahl des Managers sind. PGIM zählt zu den zehn grössten CLO-Managern und den zehn führenden Emittenten von CLOs weltweit4.
Dank weitreichender Erfahrungen mit Produkten für institutionelle Kunden verfügt PGIM über Ressourcen und Beziehungen, durch die das Unternehmen heute eine führende Rolle bei der Verbreitung einer Anlageklasse spielt, die für ihre Komplexität und die grossen Performanceunterschiede zwischen Managern bekannt ist. „PGIM besitzt bedeutende Vorteile beim Sourcing, der Strukturierung und der Ausführung an den Sekundärmärkten“, sagt Wilches. „Wir können bessere Bedingungen aushandeln, unter anderem weitere Spreads sowie bessere Schutzmechanismen und ESG-Kriterien, um eine hohe strukturelle Robustheit und hochwertige Erträge zu bieten.“
AAA CLOs als Baustein für risikooptimierte Portfolios
Bei den Sicherheiten von CLOs handelt es sich hauptsächlich um vorrangig besicherte Kredite. Die Kredite werden in einer Zweckgesellschaft gebündelt, die Wertpapiertranchen mit unterschiedlicher Kreditqualität begibt. Die AAA-Tranche birgt zwar das geringste Kreditrisiko, geniesst aber zusätzlichen Schutz durch die CLO-Struktur, weil Zahlungen aus dem Pool der zugrunde liegenden Kredite zuerst an die Tranchen mit der höchsten Kreditqualität ausgezahlt werden. Das bedeutet, dass
In der mehr als 30-jährigen Geschichte dieses Marktes hat es bei AAA-Tranchen weder Zahlungsausfälle noch Kapitalverluste gegeben. Wilches beschreibt hochwertige CLOs als „sehr kreditrisikoarm“.
Bessere Diversifikation
CLOs investieren in aktiv verwaltete, diversifizierte Pools vorrangig besicherter Unternehmenskredite. Aufgrund ihrer Struktur weisen sie eine geringe Korrelation zu traditionellen festverzinslichen Anlagen und Aktien auf. Die Aufnahme von AAA CLOs in ein Portfolio kann aufgrund ihrer ausserordentlich robusten Cashflows die risikoadjustierten Erträge und die Gesamtqualität des Portfolios deutlich verbessern.
Mit der kürzlichen Auflegung des PGIM Global AAA CLO Fund, einem der ersten wirklich aktiv verwalteten globalen Fonds seiner Art, möchte PGIM CLOs als Anlagechance mehr Anlegern zugänglich machen. Für Wilches, der AAA CLOs als eine der „attraktivsten und günstigsten Anlagen an den globalen Anleihemärkten“ betrachtet, könnte der Zeitpunkt nicht besser sein.
„Da Zinssenkungen in Sicht sind, überdenken die Anleger ihre Barmittel-Allokationen. Vorrangige CLOs bieten die seltene Kombination aus Liquidität und Robustheit, ohne Abstriche bei der Rendite“, erklärt er.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Keine Anlagestrategie oder Risikomanagementtechnik kann in jedem beliebigen Marktumfeld gewährleisten, dass Renditen erzielt oder Risiken beseitigt werden.
Quellen:
- Rendite dargestellt durch Yield-to-Worst globaler AAA CLOs: 50% JPM US CLOIE AAA / 50% EURO CLOIE AAA (USD Equivalent); Global Agg: Bloomberg Global Aggregate Index USD; US-Treasuries: ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index.
- Seit dem frühesten gemeinsamen Auflegungstag 30. Dezember 2011. CLO: JPM CLOIE Index; AAA CLO: JPM CLOIE USD AAA Index; AA CLO: JPM CLOIE USD AA Index; Global Agg Bond Index: Bloomberg Global Aggregate Index USD Unhedged.
- Nur zur Veranschaulichung. Stellt die Kapitalstruktur eines Unternehmens mit einem Rating unterhalb IG dar. Quelle für Daten zu Ausfällen: Moody’s 1993 bis 2024, Gesamtausfälle über 10 Jahre, Stand: Juni 2025. Keiner der Indizes wird verwaltet. Eine Direktanlage in einem Index ist nicht möglich. Keine Anlagestrategie oder Risikomanagementtechnik kann in jedem beliebigen Marktumfeld gewährleisten, dass Renditen erzielt oder Risiken beseitigt werden.
- Quelle: JPM CLOIE, Stand: 28. Februar 2025.
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