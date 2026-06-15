Strukturelle Wachstumstreiber bleiben intakt
Die jüngste Phase der Underperformance gegenüber Large Caps hat dazu geführt, dass viele Anleger dieses Segment aus dem Blick verloren haben. Die zugrunde liegenden Fundamentaldaten zeichnen jedoch ein anderes Bild. Heute stehen viele europäische Small-Cap-Unternehmen im Zentrum einiger der wichtigsten strukturellen Trends, die die globale Wirtschaft prägen. Elektrifizierung, KI-Infrastruktur, Energieeffizienz, industrielle Automatisierung und Reshoring schaffen attraktive Wachstumschancen in einer Vielzahl von Nischenmärkten. Diese Unternehmen sind häufig führend in hochspezialisierten Märkten und profitieren von starken Wettbewerbspositionen, Preissetzungsmacht und langfristigen Wachstumsmöglichkeiten.
Für aktive Anleger eröffnet sich dadurch ein besonders attraktives Anlageuniversum. Das europäische Small-Cap-Universum umfasst mehr als 2'000 börsenkotierte Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen und strukturellen Wachstumsthemen. Die Identifikation der attraktivsten Anlagechancen erfordert jedoch spezialisiertes Know-how. Der Erfolg in diesem Marktsegment hängt davon ab, qualitativ hochwertige, wenig analysierte und oft übersehene Unternehmen frühzeitig zu identifizieren, bevor sie breite Aufmerksamkeit erhalten.
Die Stärke dieser zugrunde liegenden Trends spiegelt sich zunehmend auch in der Unternehmensentwicklung wider. Die Gewinne haben sich als bemerkenswert robust erwiesen, und in der jüngsten Berichtssaison übertraf eine wachsende Zahl von Unternehmen die Erwartungen. Gleichzeitig verbessern sich die Prognosen für das Gewinnwachstum weiter, was die Stärke langfristiger Nachfragetreiber unterstreicht, die sich zunehmend von den allgemeinen Konjunkturtrends entkoppeln.
Attraktive Bewertungen stützen den Ausblick
Trotz des verbesserten Umfelds bleiben die Bewertungen attraktiv. Europäische Small Caps werden weiterhin unter ihren historischen Durchschnittsbewertungen und mit einem deutlichen Abschlag gegenüber Large Caps gehandelt. Ein derartiger Bewertungsabschlag ist historisch betrachtet selten. Small Caps wurden aufgrund ihres überdurchschnittlichen langfristigen Wachstumspotenzials in der Vergangenheit häufig mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt.
Während sich die Erholung europäischer Small Caps fortsetzt, bietet sich Anlegern eine seltene Kombination aus verbesserten Fundamentaldaten, attraktiven Bewertungen und langfristigen strukturellen Wachstumstreibern. Mit einem bewährten Anlageprozess, fundierter Expertise und einer starken Erfolgsbilanz bei der Identifikation von Europas Hidden Champions ist der Bellevue Entrepreneur Europe Small Fund gut positioniert, um von der anhaltenden Erholung dieser attraktiven Anlageklasse zu profitieren.
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Bellevue – Excellence in Specialty Investments
Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, Entrepreneur-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 90 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 30. Juni 2025 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 4.8 Mrd.
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