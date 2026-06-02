Geopolitische Entspannung als Preistreiber

Erhebliche geopolitische Spannungen zwischen den USA und dem Iran im Nahen Osten hielten die Energiemärkte die letzten zehn Wochen ganz schön in Atem. Dabei standen Öl- und Anleihemärkte zuletzt gewaltig unter besonderem Druck. Die Schliessung der Strasse von Hormus, einer der wichtigsten Meerengen weltweit und Transportroute für Öl, war einer der zentralen Faktoren für die teilweise stark erhöhten Ölpreise. Kaum eine andere maritime Passage besitzt einen vergleichbar grossen Einfluss auf die Preisbildung. Entsprechend sensibel reagieren Investoren auf jede politische Entwicklung in der Region.

Mit der Hoffnung auf eine nachhaltige Deeskalation beginnen die Märkte, ein Szenario einzupreisen, das noch vor Kurzem als unwahrscheinlich galt: Eine Einigung zwischen beiden Parteien und damit die Rückkehr zu stabilen Lieferketten beim Öl und einer verbesserten Planungssicherheit. Sollte sich die diplomatische Annäherung zwischen Washington und Teheran tatsächlich bewahrheiten, könnte dies die geopolitische Risikoprämie auf den Energiemärkten spürbar reduzieren (Quelle: Oxford Economics, 27.02.26). Kurzfristig dürfte die Volatilität zwar erhöht bleiben, mittelfristig könnte jedoch eine Stabilisierung der Ölpreise einsetzen (Quelle: Lombard Odier, 17.02.26).

Die Strasse von Hormus – Das Nadelöhr der Ölversorgung

Die strategische Bedeutung der Meerenge ist immens. Ein erheblicher Teil der globalen Ölproduktion passiert täglich diese Meeresroute. Entsprechend heftig fielen Marktreaktionen aus, sobald bekannt wurde, dass es dort zu Durchfahrtsstörungen kommt.

Die jüngste Eskalation führte dazu, dass der Tankerverkehr massiv eingeschränkt und nur unter höchsten Risiken betrieben werden konnte. Versicherungsprämien für Frachter stiegen sprunghaft an, Reedereien wichen auf alternative Routen aus oder stellten Transporte zeitweise ganz ein. Die Folge war ein klassischer Angebotsschock: weniger verfügbares Öl bei gleichbleibender Nachfrage – und damit steigende Preise.