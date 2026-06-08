Das ökonomische Gesamtpotenzial ist enorm: JLL rechnet für die kommenden fünf Jahre mit Rechenzentrumsausgaben von bis zu 3 Billionen US-Dollar, inklusive Gebäudehülle, Strominfrastruktur und technischer Ausrüstung. McKinsey setzt den Massstab noch höher und kommt bis 2030 auf rund 7 Billionen US-Dollar weltweiten Investitionsbedarf, davon 5,2 Billionen US-Dollar für KI-fähige Rechenzentren. Dies zeigt: Wer nur auf Server und Chips blickt, unterschätzt die Grösse der physischen Wertschöpfungskette.

Hinzu kommt der Strom: Die Internationale Energieagentur erwartet, dass der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2030 auf rund 945 Terawattstunden (TWh) steigt. Ausgehend von 2024 wäre dies ein Wachstum von jährlich etwa 15 Prozent im Schnitt, mehr als viermal so schnell wie der gesamte Stromverbrauch aller anderen Sektoren. Insgesamt würde das knapp 3 Prozent des globalen Verbrauchs bedeuten. Der Energiehunger ist vor allem in den USA zu spüren: In Übersee benötigten Rechenzentren laut Lawrence Berkeley National Laboratory 2023 bereits rund 176 TWh oder 4,4 Prozent des gesamten Stroms, bis 2028 könnten es bis zu 580 TWh und damit 12 Prozent werden. EPRI geht für 2030 sogar von bis zu 17 Prozent der US-Stromnachfrage aus. Aber nicht nur in den USA wird KI zu einem immer mehr dominierenden Thema, in Europa zeigen sich parallele Entwicklungen. Die EU-Kommission stuft die Einrichtung von Fabriken für künstliche Intelligenz als strategische Priorität ein. Um den alten Kontinent an die Spitze der KI-Entwicklung zu bringen, wurde der Plan »InvestAI« ins Leben gerufen, eine Initiative, die 200 Milliarden Euro für Investitionen in KI mobilisieren soll.

Das Rückgrat der KI-Revolution

Zur Gewinnergruppe zählen unter anderem die Ausrüster innerhalb des Rechenzentrums. Bei den Netzen rechnet die Researchfirma Dell’Oro damit, dass der Markt für Switches in KI-Back-End-Netzwerken bis 2030 die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschreitet. Diese Zahl ist deshalb so bedeutend, weil sie nur einen Teilmarkt umfasst: die Hochleistungsverbindungen zwischen GPUs, Speichern und Racks. Hier kommen Unternehmen wie Arista Networks und Cisco ins Spiel. Letztgenannter hat in seinem laufenden Geschäftsjahr bereits 5,3 Milliarden US-Dollar an KI-Infrastrukturaufträgen von Hyperscalern eingesammelt und infolgedessen seine Erwartung für das Gesamtjahr 2026 auf 9 Milliarden US-Dollar angehoben. Die Bestellungen im Netzwerkgeschäft legten im abgelaufenen Quartal um mehr als die Hälfte, im Data-Center-Switching um mehr als 40 Prozent zu. Noch direkter ist der Boom bei Stromverteilung und Kühlung. Hier werden die Rechenzentren durch KI technisch neu geschrieben. Laut Grand View Research dürfte der Markt für Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren von 6,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 29,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2033 wachsen, was einem jährlichen Plus von 20,1 Prozent entspricht. Vertiv ist hier einer der prominentesten börsennotierten Pure Player. Für 2026 stellt der US-Konzern ein organisches Umsatzwachstum von satten 29 bis 31 Prozent in Aussicht (siehe Grafik 2).

Grafik 2: Markt für Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren