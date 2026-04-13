Altes Metall, neuer Zugang

Kupfer zählt zu den ersten Metallen, die vom Menschen verwendet wurden. Archäologische Funde zeigen, dass aus dem roten Metall in Westasien bereits vor mehr als 10'000 Jahren Messer und Schmuckstücke geformt wurden. Im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert machte die Erfindung der Elektrizität und des Magnetismus die Industrialisierung und damit eine neue Kupferära möglich. Der besonders leitfähige und korrosionsbeständige Rohstoff wurde für immer mehr Applikationen unverzichtbar – das Spektrum reicht vom Bau über die Stromversorgung bis zur Elektronik. Folgerichtig hat sich der weltweite Kupferverbrauch laut den Zahlen der International Copper Study Group (ICSG) in den vergangenen 50 Jahren annähernd vervierfacht. Grösster Abnehmer ist heute China, knapp 60% des globalen Bedarfs kommen aus dem Reich der Mitte. Megatrends wie künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder Energiewende schieben die Kupfernachfrage zusätzlich an.

Regelmässiger Austausch

Vor diesem Hintergrund ist Kupfer längst auch ein interessantes und aussichtsreiches Investmentobjekt. Investoren haben hier eine Möglichkeit, auf den globalen Fortschritt und langfristiges Wachstum zu setzen. Allerdings ist der Zugang in diese Anlageklasse nicht ohne weiteres möglich. Wie andere Rohstoffe auch, wird Kupfer auf Termin gehandelt. Wer sich dauerhaft positionieren möchte, ist auf den regelmässigen Austausch solcher Futures angewiesen. Abhilfe leisten spezielle Rohstoffindizes, indem sie einen auslaufenden Kontrakt durch den nächstfälligen ersetzen. Der Fachjargon spricht hier vom «Rollvorgang».

Neuer Kupferindex

Neben dem Terminhandel zählt die Quotierung in US-Dollar zu den Wesensmerkmalen des Rohstoffhandels. Bei einer Allokation in Schweizer Franken nimmt also der Wechselkurs USD/CHF Einfluss auf den Wert der Position. Insofern hinterlässt der notorisch starke Franken seit Jahren negative Spuren in den Rohstoff-Allokationen heimischer Investoren. Allein in den vergangenen zwölf Monaten wertete der Greenback gegenüber dem Franken um mehr als ein Zehntel ab. Mit dem Ziel, den Währungseinfluss auszuklammern, wurde der Leonteq Copper CHF Hedged Index aufgesetzt. Die neue Benchmark bildet die Wertentwicklung einer CHF-Position im Kupfer-Future ab. Dabei greift ein täglicher Währungsabsicherungsmechanismus auf das FX-Gespann USD/CHF. Der zugrunde liegende Terminkontrakt wird alle zwei Monate gewechselt.

Flexibilität, Liquidität und Sicherheit

Investierbar wird der Leonteq Copper CHF Hedged Index mit einem Exchange Traded Product (ETP). Das strukturierte Produkt bildet den Basiswert ohne Laufzeitbegrenzung ab und ist täglich an der SIX sowie an der BX Swiss handelbar. Neben einer hohen Flexibilität und Liquidität bringt das ETP einen speziellen Absicherungsmechanismus mit. Um das Emittentenrisiko weitestgehend auszuklammern, hinterlegt Leonteq bei der SIX SIS AG ein Pfand. Die Besicherung entwickelt sich dynamisch: Sobald Anleger Geld investieren oder der Wert des ETP steigt, stockt die Emittentin das Pfand auf. Für die laufende Überwachung dieses Mechanismus ist die SIX Repo AG zuständig. Die Verwaltungsgebühr für das Partizipationsprodukt beträgt 0.20% p.a. Übrigens: Mit der aktuellen Emission baut Leonteq die Palette an Metall-Investments mit Währungsabsicherung aus. Neben Kupfer können Anleger ETPs auf Gold und Silber handeln, deren Basiswerte das Label «CHF Hedged» tragen.

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Simon Przibylla, Executive Director, Public Solutions, Leonteq

Offenlegung von Risiken

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