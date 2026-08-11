Im zweiten Teil unserer Longevity-Serie richten wir den Blick auf einen Bereich, der für Investoren zunehmend an Bedeutung gewinnt: die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Während viele Anleger beim Thema Longevity zunächst an neue Medikamente oder medizinische Durchbrüche denken, entstehen einige der attraktivsten Wachstumschancen bereits deutlich früher – bei der Erfassung, Analyse und Nutzung von Gesundheitsdaten.

Der Grund dafür ist einfach: Die Verlängerung der Lebenserwartung stellt Gesundheitssysteme weltweit vor enorme Herausforderungen. Mit alternden Gesellschaften steigt die Zahl chronischer Erkrankungen, während gleichzeitig der Druck auf Kosten und Ressourcen zunimmt. Um eine längere Gesundheitsspanne zu ermöglichen, müssen Krankheiten früher erkannt, Behandlungen effizienter gesteuert und medizinische Entscheidungen zunehmend datenbasiert getroffen werden.

Genau hier setzt die Digitalisierung an. Kontinuierliches Monitoring, vernetzte Medizintechnik, künstliche Intelligenz und digitale Gesundheitsplattformen verändern die Art und Weise, wie Krankheiten erkannt, behandelt und überwacht werden. Statt erst einzugreifen, wenn Symptome auftreten, rücken Prävention, Früherkennung und laufende Gesundheitsüberwachung in den Mittelpunkt. Das Gesundheitswesen entwickelt sich damit schrittweise von einer reaktiven Reparaturmedizin hin zu einem präventiven Modell.

Unternehmen, die medizinische Daten erfassen, analysieren und in bessere Behandlungsergebnisse übersetzen, adressieren einige der grössten Herausforderungen moderner Gesundheitssysteme. Gleichzeitig profitieren sie von mehreren langfristigen Wachstumstreibern wie demografischem Wandel, steigenden Gesundheitsausgaben, technologischer Innovation und der zunehmenden Integration künstlicher Intelligenz in klinische Prozesse.

Bellevue Digital Health als Zugang zum Longevity-Trend

Vor diesem Hintergrund bietet der Bellevue Digital Health (Lux) einen gezielten Zugang zu Unternehmen, die von der Digitalisierung des Gesundheitswesens profitieren können. Der Fonds investiert in Markt- und Innovationsführer entlang der gesamten Wertschöpfungskette digitaler Gesundheitslösungen.

