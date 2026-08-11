Im zweiten Teil unserer Longevity-Serie richten wir den Blick auf einen Bereich, der für Investoren zunehmend an Bedeutung gewinnt: die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Während viele Anleger beim Thema Longevity zunächst an neue Medikamente oder medizinische Durchbrüche denken, entstehen einige der attraktivsten Wachstumschancen bereits deutlich früher – bei der Erfassung, Analyse und Nutzung von Gesundheitsdaten.
Der Grund dafür ist einfach: Die Verlängerung der Lebenserwartung stellt Gesundheitssysteme weltweit vor enorme Herausforderungen. Mit alternden Gesellschaften steigt die Zahl chronischer Erkrankungen, während gleichzeitig der Druck auf Kosten und Ressourcen zunimmt. Um eine längere Gesundheitsspanne zu ermöglichen, müssen Krankheiten früher erkannt, Behandlungen effizienter gesteuert und medizinische Entscheidungen zunehmend datenbasiert getroffen werden.
Genau hier setzt die Digitalisierung an. Kontinuierliches Monitoring, vernetzte Medizintechnik, künstliche Intelligenz und digitale Gesundheitsplattformen verändern die Art und Weise, wie Krankheiten erkannt, behandelt und überwacht werden. Statt erst einzugreifen, wenn Symptome auftreten, rücken Prävention, Früherkennung und laufende Gesundheitsüberwachung in den Mittelpunkt. Das Gesundheitswesen entwickelt sich damit schrittweise von einer reaktiven Reparaturmedizin hin zu einem präventiven Modell.
Unternehmen, die medizinische Daten erfassen, analysieren und in bessere Behandlungsergebnisse übersetzen, adressieren einige der grössten Herausforderungen moderner Gesundheitssysteme. Gleichzeitig profitieren sie von mehreren langfristigen Wachstumstreibern wie demografischem Wandel, steigenden Gesundheitsausgaben, technologischer Innovation und der zunehmenden Integration künstlicher Intelligenz in klinische Prozesse.
Bellevue Digital Health als Zugang zum Longevity-Trend
Vor diesem Hintergrund bietet der Bellevue Digital Health (Lux) einen gezielten Zugang zu Unternehmen, die von der Digitalisierung des Gesundheitswesens profitieren können. Der Fonds investiert in Markt- und Innovationsführer entlang der gesamten Wertschöpfungskette digitaler Gesundheitslösungen.
Schwerpunkte des Fonds:
- Digitales Patientenmonitoring – Unternehmen, die Gesundheitsdaten kontinuierlich erfassen und damit eine frühere Intervention ermöglichen
- Diagnostik und Prävention – Technologien zur frühzeitigen Erkennung von Gesundheitsrisiken
- Healthcare-IT und Datenanalyse – Plattformen, welche Gesundheitsdaten in klinisch relevante Erkenntnisse übersetzen
- Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen – Lösungen zur Automatisierung, Entscheidungsunterstützung und Effizienzsteigerung
- Innovative Medizintechnologie – Unternehmen, die neue Standards in Diagnostik und Behandlung etablieren
Das Anlageuniversum umfasst Unternehmen, die Gesundheitsdaten erfassen, verarbeiten und in klinisch relevante Erkenntnisse übersetzen und damit die Grundlage für ein effizienteres und stärker präventionsorientiertes Gesundheitswesen schaffen.
Für Anleger besonders interessant ist, dass viele Digital-Health-Segmente bereits über etablierte Geschäftsmodelle verfügen, ihre Marktdurchdringung jedoch weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial bietet. Der Trend wird dabei von der zunehmenden Bedeutung von Gesundheitsdaten getragen. Kontinuierliche Glukosemesssysteme, digitale Herz-Kreislauf-Überwachung oder vernetzte Diagnostiklösungen liefern heute ein Vielfaches an Daten. Damit verschiebt sich der Fokus zunehmend von der Behandlung bestehender Erkrankungen hin zur frühzeitigen Erkennung und Prävention.
Gleichzeitig entstehen durch die Kombination von Sensorik, Datenanalyse und künstlicher Intelligenz neue Geschäftsmodelle mit hohen Markteintrittsbarrieren. Mit jeder zusätzlichen Messung wächst die Datenbasis, wodurch Vorhersagen präziser und Anwendungen wertvoller werden.
Die Digitalisierung beschränkt sich jedoch nicht auf Prävention und Monitoring. Auch in der Behandlung selbst eröffnet sie neue Wachstumsmärkte. Ein Beispiel ist die robotergestützte Chirurgie, deren Verbreitung weltweit zunimmt. Obwohl 2025 bereits rund 3 Millionen robotergestützte Weichteiloperationen durchgeführt wurden, wird das langfristige Marktpotenzial auf rund 22 Millionen Eingriffe geschätzt. Viele Bereiche der digitalen Gesundheitsversorgung befinden sich damit trotz ihrer wachsenden Bedeutung noch in einer vergleichsweise frühen Entwicklungsphase.
Was den Bellevue Digital Health (Lux) auszeichnet:
- Über 80% direkte Exponierung gegenüber den zentralen Treibern des Longevity-Trends*
- Ergänzend 10 bis 20% indirekte Exponierung über das breitere Gesundheitsökosystem
- Fokus auf Unternehmen, die von der Digitalisierung des Gesundheitswesens profitieren
- Zugang zu strukturellen Wachstumstrends wie Prävention, Datenanalyse, Automatisierung und künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen
Für Anleger bietet sich damit die Möglichkeit, an einem langfristigen Strukturtrend zu partizipieren, der medizinischen Fortschritt mit attraktiven Wachstumsperspektiven verbindet. Denn wenn Longevity bedeutet, Krankheiten früher zu erkennen und die Zahl gesunder Lebensjahre zu erhöhen, dann beginnt dieser Trend mit Daten – und mit den Unternehmen, die diese Daten nutzbar machen.
*Unternehmen mit direkter Exponierung entlang der Longevity-Wertschöpfungskette, beispielsweise in der Behandlung kardiovaskulärer, onkologischer, metabolischer, muskuloskelettaler, neurodegenerativer oder sensorischer Erkrankungen
Bellevue – Excellence in Specialty Investments
Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 75 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 30. Juni 2026 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 4.8 Mrd.
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