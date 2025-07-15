Private Markets und insbesondere Private Equity haben sich in den letzten 30 Jahren zu einer wichtigen Anlageoption für institutionelle Anleger entwickelt. Research von Schroders Capital und der Branchenkonsens deutet darauf hin, dass zwischen 10 % und 20 % der institutionellen Portfolios mittlerweile in Privatmärkte investiert sind, wobei Private Equity die grösste und etablierteste Allokation in Anlageklassen darstellt.

Im Gegensatz dazu sind die Allokationen in Vermögensportfolios weitaus niedriger: in der Regel unter 10 % und oft unter 5 %. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass sich dies inzwischen ändert.

Ein wichtiger Katalysator dieses Wandels ist die Produktinnovation. Die regulatorischen Entwicklungen der letzten Jahre haben die Schaffung neuer Fondsstrukturen ermöglicht, die einige der seit Langem bestehenden Eintrittsbarrieren für Investitionen in Private Markets beseitigen, auch in Bezug auf die Liquidität. Diese neuen Produkttypen erweitern den Zugang zu Private Equity und ermöglichen es einem breiteren Spektrum von Anlegern, sich an dieser dynamischen Anlageklasse zu beteiligen.

In diesem Artikel untersuchen wir, warum Private Equity auf grösseres Interesse stösst, warum Anleger in der Vergangenheit vor der Anlageklasse zurückgeschreckt sind und wie neue Fondsoptionen den Zugang erleichtern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem aktualisierten System für europäische langfristige Investmentfonds (ELTIF) in Europa.

F: Warum sollten Anleger eine Investition in Private Equity in Betracht ziehen?

Private Equity bot schon immer ein hohes Renditepotenzial – sowohl bei günstigen als auch ungünstigen Marktbedingungen.

Auf lange Sicht übertreffen durchschnittlichen Private-Equity-Renditen in der Regel die der öffentlichen Märkte. Diese Dynamik geriet in jüngster Zeit unter Druck: Börsennotierte Aktien erlebten eine lange Hausse, die von kleinen Segmenten des US-Marktes angetrieben wurde. Da wir jetzt aber in eine volatilere Phase des Zyklus eintreten, ist die langfristige Erfolgsbilanz von Private Equity – insbesondere unter schwierigen Marktbedingungen – von entscheidender Bedeutung.

Unser Research zu Performance-Trends der letzten 25 Jahre berücksichtigt fünf grosse Marktkrisen (den Dotcom-Crash, die globale Finanzkrise, die Schuldenkrise in der Eurozone, Covid-19 und die Rückkehr der Inflation im Jahr 2022). Die Ergebnisse zeigen, dass Private Equity im Allgemeinen besser abschneidet als die öffentlichen Märkte. Darüber hinaus war diese Outperformance bei Abwärtsmärkten doppelt so hoch und die Verluste waren wesentlich geringer.