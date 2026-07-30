Vom Nischenthema zur tragenden Säule der KI-Infrastruktur

Ein Kupferkabel, das Server in Rechenzentren verbindet, stösst bei den heutigen Datenmengen an eine physikalische Grenze. Je mehr Bits pro Sekunde übertragen werden, desto mehr Energie geht als Wärme verloren. Mit steigenden Übertragungsraten nimmt dieser Effekt überproportional zu. Genau dieses Problem hat sich mit dem Aufstieg der Künstlichen Intelligenz (KI) zu einem der grössten Engpässe der digitalen Infrastruktur entwickelt. Beim Training grosser KI-Modelle müssen zehntausende Grafikchips kontinuierlich Daten austauschen, was die Kabel zwischen ihnen an ihre Belastungsgrenze bringt. Die Industrie setzt deshalb auf optische Datenübertragung über Glasfasern statt elektrischer Signale. Dieser Wandel ist bereits weit fortgeschritten: Bei den optischen Transceivern, den Modulen, die Server und Switches in Rechenzentren miteinander verbinden, steigt der Anteil mit einer Übertragungsrate von 800 Gigabit pro Sekunde oder laut Trendforce von 19,5 Prozent im Jahr 2024 auf über 60 Prozent im Jahr 2026 (TrendForce). Diese Prognosen beruhen auf Schätzungen externer Marktbeobachter. Eine tatsächliche Entwicklung kann hiervon abweichen.

Drei Stufen einer Wertschöpfungskette

Die Wertschöpfungskette der optischen Technologie selbst lässt sich in drei Stufen abbilden: Ganz am Anfang stehen photonische Grundbausteine wie Laser, Modulatoren und Fotodioden, die Lichtsignale erzeugen und lesbar machen. Darauf aufbauend folgen Transceiver und optische Module, welche die Übersetzung zwischen elektrischen und optischen Signalen leisten und damit das Bindeglied zwischen Servern bilden. Die dritte Stufe umfasst komplette Netzwerksysteme, mit denen Telekomanbieter und Hyperscaler, also Grosskonzerne wie Amazon, Microsoft oder Google, die riesige Cloud und Rechenzentrumskapazitäten betreiben, grosse Datenmengen über weite Strecken transportieren.

Wie sich die Nachfrage in den Kursen widerspiegelt

Diese Marktdynamik ist an der Börse deutlich sichtbar geworden. Kaum ein Segment des breiteren Technologiemarkts hat in den vergangenen Quartalen eine derart ausgeprägte Kursentwicklung gezeigt wie die Optiktitel, getragen von Unternehmen, die ihre Wachstumsversprechen bereits in harten Zahlen belegen konnten.

Laut der Pressemitteilung vom 5. Mai 2026 habe Lumentum im dritten Fiskalquartal 2026 einen Umsatz von 808.4 Millionen US-Dollar verzeichnet, ein Plus von 90 Prozent gegenüber dem Vorjahr, gestützt durch einen Auftragsbestand für optische Schaltsysteme von über 400 Millionen US-Dollar (Lumentum Holdings, Pressemitteilung Mai 2026). Auch der japanische Glasfaserhersteller Fujikura profitiert vom Boom: Getrieben durch die Nachfrage nach optischen Kabeln für KI-Rechenzentren sei der Umsatz nach Angaben von Fujikura (Jahresabschluss Mai 2026) im Geschäftsjahr bis März 2026 um 20,7 Prozent, der Betriebsgewinn sogar um 39,2 Prozent, das fünfte Rekordjahr in Folge. Die Aktie hatte sich in den beiden Jahren zuvor vervielfacht, wenn auch mit deutlichen Korrekturen zwischenzeitlich (Reuters, 2025). Applied Optoelectronics wiederum meldete im ersten Quartal 2026 zum vierten Mal in Folge einen Umsatz, ein Plus von 51 Prozent gegenüber dem Vorjahr, getrieben vor allem durch das Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft (Applied Optoelectronics, Pressemitteilung Mai 2026). Einzelne Aktien aus dem Sektor verzeichneten zeitweise erhebliche Kursanstiege. Die Wertentwicklung einzelner Unternehmen kann jedoch erheblichen Schwankungen unterliegen und erlaubt keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen. Auffällig an diesen Beispielen ist, dass mehrere Unternehmen tatsächliche Umsatzsteigerungen berichten konnten.

Wie schnell sich dieses Bild jedoch eintrüben kann, zeigte sich erst kürzlich: Innerhalb weniger Handelstage gaben Titel wie Applied Optoelectronics und Lumentum einen Teil ihrer zuvor erzielten Kursgewinne wieder ab, nachdem an den Halbleitermärkten allgemein eine Phase der Risikoabneigung eingesetzt hatte, ohne dass es dazu unternehmensspezifische negative Nachrichten gegeben hätte (24/7 Wall St., 2026).