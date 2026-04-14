Der US-Fokus auf Bezahlbarkeit ist Rückenwind für Buy-now-pay-later-(BNPL)-Plattforme

Die fortschreitende Demokratisierung des Investierens wird von Online-Brokern vorangetrieben

Förderliche Regulierung ermöglicht es Blockchain, Mittelsmänner auszuschalten

Früher galt Populismus vor allem als ein Phänomen Lateinamerikas, doch die globale Finanzkrise (2008–2009), die Eurokrise (2009–2013) und der Brexit (2016–2020) haben zu einem Anstieg des Populismus auch in den Industrieländern beigetragen. Der Populismus der 2020er Jahre hat bislang eine Umkehr von Freihandel und offenen Grenzen sowie höhere Staatsausgaben ausgelöst, um die Frustration der Wähler zu mindern. In diesem Jahr ist im Vorfeld der US-Zwischenwahlen die Bezahlbarkeit in den Mittelpunkt gerückt, da die Reallöhne gerade dann zu sinken begonnen haben, als die politischen Einsätze gestiegen sind.

Der Anstieg der Ungleichheit ist ein wesentlicher Treiber des Populismus. Laut dem World Inequality Report vereinen die obersten 10% der Weltbevölkerung derzeit 53% des globalen Einkommens auf sich, während die unteren 50% lediglich 8% verdienen. Die Vermögensungleichheit ist weltweit noch ausgeprägter als die Einkommensungleichheit. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung verfügt kaum über Vermögen (nur 2% des Gesamtvermögens), während die reichsten 10% drei Viertel davon besitzen.

Im Finanzbereich betonen populistische Massnahmen typischerweise finanzielle Inklusion und Bezahlbarkeit. Fintechs – die sich als einfache, kostengünstige und kundenorientierte Alternativen zu traditionellen Grossbanken positionieren – sind in diesem Umfeld natürliche Gewinner.

Fintechs treiben finanzielle Inklusion in Lateinamerika voran

Lateinamerika ist ein hervorragendes Beispiel für finanzielle Inklusion durch Fintechs. Besonders stark war die Fintech-Expansion in Brasilien, vor allem aufgrund von Versorgungslücken bei traditionellen Banken, einer hohen Smartphone-Nutzung und regulatorischer Unterstützung, darunter die Einführung des Sofortzahlungs- und Abwicklungssystems Pix sowie die Open-Finance-Agenda.

Nubank hat Pix genutzt, um kostenlose Konten, sofortige Zahlungen und ein unkompliziertes Onboarding über mobile Geräte anzubieten. Indem Nubank die hohen Gebühren, die physische Bürokratie und die starren Kreditmodelle etablierter Banken durch einen digitalen, datengetriebenen Ansatz ersetzt hat, konnte das Unternehmen zwischen 2014 und 2024 erfolgreich mehr als 31 Millionen Menschen in das Finanzsystem integrieren. Das Ausmaß von Nubank und der breiteren Fintech-Industrie in Brasilien zeigt sich in der Entwicklung der Bankkonto-Durchdringung: Diese stieg von 68% im Jahr 2014 auf 86% im Jahr 2024 (siehe Abbildung 1).

Darüber hinaus hat Nubank seinen Kunden durch eine gebührenfreie Kreditkarte und ein digitales Konto ohne Kontoführungsgebühren schätzungsweise 20,5 Milliarden US-Dollar an Gebühren erspart. Und laut einer aktuellen IMF-Studie dürfte der Wettbewerb durch Fintechs die durchschnittlichen Kreditzinsen der Banken zwischen 2018 und 2024 um 2,7% gesenkt haben.

Der Wettbewerb unter Fintechs dürfte sich weiter beschleunigen, da Kreditgeber über unbesicherte Kredite hinausgehen. Reformen bei privatwirtschaftlichen, lohnbesicherten Krediten im März 2025 haben die Markteintrittsbarrieren deutlich gesenkt: Arbeitnehmer können Kredite nun über eine zentrale staatliche App aufnehmen, bei denen Lohnabzüge und Abfindungsansprüche als Sicherheiten dienen – ganz ohne Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Bank. Zusammen mit laufenden Verbesserungen bei der Kreditportabilität im Rahmen von Open Finance erhöhen diese Änderungen den Wettbewerbsdruck auf etablierte Institute zusätzlich.