IPO-Fantasie um SpaceX

Freuen dürfte der Plan von Blue Origin auch die Kritiker der Vormachtstellung von SpaceX. In der Tat bedeutet Starlink für Elon Musk ein wuchtiges geopolitisches Werkzeug, da er mit dem Netzwerk die digitale Infrastruktur gezielt kontrollieren kann. Ungeachtet dessen ist es gut möglich, dass SpaceX den reichsten Mann der Welt schon bald noch reicher macht. Unbestätigten Meldungen zufolge plant das Unternehmen einen Börsengang, demnach könnte SpaceX im Juni 2026 auf dem Kurszettel erscheinen. Reuters hat von einem Insider erfahren, dass das Unternehmen mit einem IPO bei einer Bewertung von mehr als 1 Billion US-Dollar über 25 Milliarden US-Dollar einsammeln möchte.

»Ein möglicher Börsengang von SpaceX könnte als starker Katalysator wirken und Spacetech als etablierte Anlageklasse bestätigen«, kommentierte Lucas Bishop, Analyst bei Seraphim Space, die Gerüchte. Schon jetzt fliesst viel Kapital in diesen Wirtschaftszweig. Laut Seraphim Space sind die privaten Investments in die Raumfahrttechnologie 2025 um knapp die Hälfte auf rekordhohe 12,4 Milliarden US-Dollar gestiegen. Die Experten rechnen für das laufende Jahr mit einem weiteren Anstieg. Als Treiber erachten sie die steigenden Ausgaben für militärische Satellitensysteme sowie den Ausbau der Startkapazitäten. Analyst Bishop sieht eine wachsende Gruppe von Raumfahrtunternehmen, denen SpaceX den Weg in Richtung Börse ebnen könnte.

Boeing: Raketen, Satelliten, Kapseln

Sollte es tatsächlich zu dem Mega-IPO kommen, könnte die Wall Street einen echten »Pure Play« begrüssen. Bis dato sind Unternehmen, die ausschliesslich in der Raumfahrt tätig sind, an den Börsen eher dünn gesät. Anleger, die auf dieses Thema und das Wachstumspotenzial der Space Economy setzen möchten, kommen an diversifizierten Industriekonzernen schwer vorbei. Traditionell ist Boeing in die Programme der NASA involviert, das gilt auch für »Artemis II«. Vom Luft- und Raumfahrtkonzern kommt ein Kernstück des Space Launch Systems (SLS). Es sorgt dafür, dass die Astronauten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 39.430 km/h die Erde hinter sich lassen. Boeing baut darüber hinaus Satelliten, Raumschiffe und hat eine Transportkapsel für Flüge zur Internationalen Raumstation ISS entwickelt. Allerdings gab es bei der ersten bemannten Testmission mit der »Starlink« technische Probleme. Sie zwangen die beförderten Astronauten zu einem monatelangen Aufenthalt auf der ISS. Die Panne war einerseits peinlich für den US-Konzern, gleichzeitig zeigt sie, dass es in diesem Bereich stets zu Rückschlägen kommen kann.

Wie auch immer: An der Börse zeigte Boeing zuletzt viel Schubkraft. Die Aktie notiert auf dem höchsten Niveau seit Anfang 2024 (siehe Grafik 4). Hier hilft, dass Boeing dabei ist, die Krise im Kerngeschäft Flugzeugbau zu meistern. Zudem floriert der Rüstungsbereich. Die Sparte, zu der auch die Space-Aktivitäten zählen, konnte den Auftragsbestand in den ersten drei Quartalen 2025 um knapp ein Viertel auf 79 Milliarden US-Dollar erhöhen.

Grafik 4: Wertentwicklung Boeing (fünf Jahre)

