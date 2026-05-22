Grosser Expansionsschritt

Der Blick zurück zeigt, dass es sich für langfristig orientierte Investoren wieder einmal gelohnt hat, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ein Gegenmodell zu diesem «Buy and Hold»-Ansatz ist das Trading. Per definitionem handelt es sich hierbei um den Kauf und schnellen Verkauf von Finanzinstrumenten, um so von den Schwankungen des jeweiligen Assets zu profitieren. Was einfach tönt, ist in Wirklichkeit eine Wissenschaft für sich. Neben Erfahrung, dem richtigen Timing, einer strikten Disziplin und der permanenten Beobachtung der Positionen spielt das Instrumentarium eine entscheidende Rolle. Diesbezüglich hat Leonteq vor gut einem Jahr einen grossen Expansionsschritt unternommen. Das Zürcher Fintech trat in den Markt für börsenkotierte Hebelprodukte in der Schweiz ein.

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Quantität und Qualität

Auf der hochmodernen und automatisierten Retail-Flow-Plattform startete Leonteq mit rund 2'500 Hebelprodukten, die allesamt an der SIX Swiss Exchange kotiert waren. Gut zwölf Monate später umfasst das Angebot knapp 21'000 solcher Vehikel. Zusätzlich zur SIX nutzt die Emittentin die BX Swiss als Handelsplatz. Leonteq hat damit im Schweizer Markt für Hebelprodukte in Windeseile eine führende Stellung erreicht. Trader können auf das gesamte Spektrum dieses Segments zurückgreifen. Neben Mini-Futures zählen dazu Warrants mit Knock-out sowie klassische Warrants. Natürlich reicht Quantität allein nicht. Dank einer von Grund auf und über Jahre entwickelten Infrastruktur kann Leonteq eine skalierbare Technologie bereitstellen, welche ein nahtloses Marketing für grosse Volumen ermöglicht. Das Team aus erfahrenen Händlern setzt Tag für Tag alles daran, den Kunden beste Konditionen in Form von fairen Preisen und engen Spreads zu bieten.

Es bleibt spannend

Die Endstufe ist längst nicht erreicht. Leonteq baut das Angebot weiter aus und treibt die Optimierung der technischen Abläufe voran. Während der Schwerpunkt auf den Aktienmärkten liegt, können Trader auch bei den wichtigsten Rohstoffen gehebelte Positionen aufbauen. An Gelegenheiten für die Jagd nach der kurzfristigen Rendite wird es auch in den kommenden Monaten kaum mangeln. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Themen Zölle, Geopolitik, KI und Zinsen dürften die Zwischenwahlen in den USA für jede Menge Zündstoff sorgen. Schliesslich steht im Herbst nicht weniger als die Macht von Präsident Donald Trump auf dem Spiel – der Ausgang der «Midterms» könnte sich daher weit über die Wall Street hinaus auswirken.

Eine spezielle Phase

Analysten und Investoren können erst einmal durchatmen. Die Berichtssaison geht allmählich zu Ende. In den vergangenen Wochen präsentierten viele börsennotierte Unternehmen Tag für Tag ihre Ergebnisse. Aufgrund der Fülle von News und Kurs-Triggern ist diese Phase auch bei den Tradern sehr beliebt. Bei ihrer Jagd nach kurzfristigen Renditen positionieren sie sich vor oder gleich nach einer Zahlenvorlage, um von der Reaktion der Märkte zu profitieren. Hebelprodukte machen es möglich, neben positiven auch negative Kursausschläge ins Kalkül zu ziehen. Leonteq unterstützt die Trader mit einem «Earnings Calendar». Hier erfahren Interessenten nicht nur, wann ein Unternehmen berichtet. In dem Kalender ist zudem das von Analysten im Schnitt erwartete «Earnings per share», kurz EPS, eingetragen. Am Ergebnis je Aktie lässt sich besonders schnell ablesen, ob ein Konzern den Konsens erreicht, übertroffen oder verfehlt hat. Der «Earnings Calendar» ist ein kleiner, aber wichtiger Baustein auf dem Hebelprodukte-Portal von Leonteq.

Ein breites Spektrum

Was die Asset-Klassen anbelangt, liegt ein Schwerpunkt auf Aktien. Annähernd zwei von drei Leonteq-Hebelprodukten bilden einen Basiswert aus diesem Kapitalmarktsegment ab. Darüber hinaus könnten sich Trader an den Rohstoffmärkten positionieren. Silber und Gold zählen zu den zehn wichtigsten Underlyings. Gleichzeitig tauchen das zuletzt im Fokus stehende Rohöl sowie das wichtigste Industriemetall, Kupfer, im breiten Produktspektrum auf. Generell legt die Emittentin einen Schwerpunkt auf den Heimatmarkt. Allein auf den SMI handelt sie annähernd 800 Papiere. Neben der ersten Börsenliga reicht das Angebot weit in den Bereich der Nebenwerte hinein. Dazu zählen Aktien, die in den vergangenen Monaten zu den Top-Performern der Zürcher Börse zählten. Beispiel Huber+Suhner. Die Kapitalisierung des Industriekonzerns hat sich im laufenden Jahr bis dato annähernd verdoppelt. Ein Treiber hinter der Rallye ist der Megatrend KI. Unter anderem beliefern die Zürcher den US-Technologieriesen Microsoft mit innovativen HCF-Kabeln und Steckerlösungen, die im Azure-Netzwerk zum Einsatz kommen. Gerade haben sich die beiden Unternehmen auf eine Verstärkung der Zusammenarbeit geeinigt. Trader können mit Hebelprodukten von Leonteq darauf setzen, dass die Aktie von Huber+Suhner ihren Höhenflug fortsetzt. Genauso gut ist es möglich, auf eine Korrektur zu spekulieren. Neben Short Mini-Futures bieten Put Warrants das zu dieser Strategie passende Werkzeug.

Robuste Setups, verlängerte Handelszeiten

Egal, ob Indizes, Large Caps, Nebenwerte oder Rohstoffe: Anleger können sich stets auf faire Preise, enge Spreads und hohe Volumen verlassen. Dafür sorgt neben der innovativen Technologieplattform von Leonteq ein Team an erfahrenen Händlern. Die hohe Qualität im Market Making wird zudem regelmässig unabhängig bestätigt. Im Payoff Market Making Index (PMMI) erzielt Leonteq bei börsengelisteten Hebelprodukten seit Markteintritt hervorragende Werte und zählt damit zu den führenden Anbietern im Schweizer Markt. Bewertet werden dabei unter anderem die Preisqualität, die Quotierungszeiten sowie die Handelbarkeit der Produkte.

Seit knapp einem halben Jahr profitieren die Trader zusätzlich von verlängerten Handelszeiten. Die SIX Swiss Exchange hat hierzu ein neues Segment eingeführt. Dort läuft der Handel mit strukturierten Produkten von 8:00 Uhr bis 21:45 Uhr. Anleger haben dadurch fast sechs Stunden mehr als bisher Zeit, um Orders zu platzieren. Gerade mit Blick nach Übersee ist das ein entscheidender Vorteil. Schliesslich kann nun schneller und flexibler auf Entwicklungen an der Wall Street reagiert werden. Gerade während der Berichtssaison, aber auch in weniger hektischen Zeiten, ist das ein echter Mehrwert.

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Simon Przibylla, Executive Director, Public Solutions, Leonteq

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