Anleger fragen sich, wie sie ihr Bargeld besser für sich arbeiten lassen können, ohne übermäßige Risiken einzugehen. Hier kommen ultra-kurzlaufende Anleihen ins Spiel: Anleihen mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr, die eine Cash-Plus-Rendite bieten und sich durch eine nachgewiesene Konsistenz und geringe Volatilität auszeichnen.

Bewährte Widerstandsfähigkeit über Marktzyklen hinweg

Von Februar 2006 bis September 2025 hat der US-amerikanische Sektor für ultra-kurzlaufende Anleihen jedes Jahr positive Kalenderjahresrenditen erzielt – ein bemerkenswertes Maß an Beständigkeit, das auf den Rentenmärkten selten zu finden ist.

Was diesen Sektor auszeichnet, ist seine Fähigkeit, mit den Renditen langlaufende Anleihen – wie beispielsweise US-Anleihen mit einer Laufzeit von ein bis drei Jahren, ein bis fünf Jahren und allen Laufzeiten – mitzuhalten und dabei weitaus geringere Risiken einzugehen. Die Volatilität war etwa zwei-, drei- bzw. siebenmal geringer als in diesen Segmenten und lag auf rollierender Basis konstant unter 1 %.

Die risikobereinigte Performance ist ebenso beeindruckend, wobei die 10-Jahres-Sharpe-Ratio die höchste unter den Vergleichsgruppen ist. (Die Sharpe-Ratio misst, wie viel Überrendite eine Anlage pro Risikoeinheit erzielt, sodass eine höhere Zahl eine bessere risikobereinigte Rendite anzeigt.) Bemerkenswert ist, dass ultra-kurzlaufende Anleihen im gleichen Zeitraum in 92 % der Fälle auf rollierender Einjahresbasis eine Outperformance gegenüber Bargeld erzielt haben.