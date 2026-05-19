Phasen erhöhter Marktunsicherheit legen häufig Schwachstellen in Portfolios offen.

Zunehmende geopolitische Risiken, volatile Inflationsdynamiken und sich verändernde Erwartungen an die Geldpolitik der Zentralbanken haben die vergangenen Jahre für Anleiheinvestoren besonders anspruchsvoll gemacht.

Obwohl Anleihen oft als stabilisierendes Element im Portfolio gelten, zeigt die Erfahrung, dass sich nicht alle Segmente des Anleihemarktes in unruhigen Phasen gleich verhalten. Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick auf kurzlaufende Anleihen.

Dank ihrer strukturellen Eigenschaften können sie eine stabilisierende Rolle im Portfolio einnehmen, indem sie Drawdowns begrenzen und Erträge glätten, wenn die Volatilität steigt.

Warum die Duration bei steigender Volatilität entscheidend ist

Die Duration bleibt die dominierende Risikokomponente in den meisten Anleiheportfolios. Je länger die Laufzeit einer Anleihe, desto stärker reagiert ihr Preis auf Veränderungen der Renditen. Wenn sich Inflationserwartungen abrupt verschieben, kann diese Sensitivität zu erheblichen Schwankungen des Kapitalwerts führen.

Kurzlaufende Anleihen – in der Regel mit Laufzeiten von ein bis drei Jahren – reagieren deutlich weniger empfindlich auf solche Veränderungen. Aufgrund ihrer kürzeren Restlaufzeit sind ihre Preise weniger stark abrupten Bewegungen entlang der Zinskurve ausgesetzt. In der Praxis bedeutet dies geringere Kursausschläge bei steigenden Renditen und kleinere Drawdowns, wenn sich Märkte schnell neu bewerten.

Dieser Unterschied war in jüngsten Stressphasen der Märkte besonders deutlich sichtbar, als Anpassungen am langen Ende der Zinskurve sowohl schnell als auch ungeordnet erfolgten, während kürzere Laufzeiten vergleichsweise stabil blieben.

Geringere Volatilität über längere Zeiträume

Historische Daten untermauern diesen Befund. Nach Angaben der Bank of America verzeichneten Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von ein bis drei Jahren in den vergangenen zwei Jahrzehnten lediglich ein einziges negatives Kalenderjahr.

Im Gegensatz dazu kam es im breiter gefassten Global Corporate Bond Index über alle Laufzeiten hinweg zu mehreren Phasen negativer Renditen – darunter auch ausgeprägte Drawdowns während Marktstressphasen (siehe Abbildung 1).