Phasen erhöhter Marktunsicherheit legen häufig Schwachstellen in Portfolios offen.
Zunehmende geopolitische Risiken, volatile Inflationsdynamiken und sich verändernde Erwartungen an die Geldpolitik der Zentralbanken haben die vergangenen Jahre für Anleiheinvestoren besonders anspruchsvoll gemacht.
Obwohl Anleihen oft als stabilisierendes Element im Portfolio gelten, zeigt die Erfahrung, dass sich nicht alle Segmente des Anleihemarktes in unruhigen Phasen gleich verhalten. Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick auf kurzlaufende Anleihen.
Dank ihrer strukturellen Eigenschaften können sie eine stabilisierende Rolle im Portfolio einnehmen, indem sie Drawdowns begrenzen und Erträge glätten, wenn die Volatilität steigt.
Warum die Duration bei steigender Volatilität entscheidend ist
Die Duration bleibt die dominierende Risikokomponente in den meisten Anleiheportfolios. Je länger die Laufzeit einer Anleihe, desto stärker reagiert ihr Preis auf Veränderungen der Renditen. Wenn sich Inflationserwartungen abrupt verschieben, kann diese Sensitivität zu erheblichen Schwankungen des Kapitalwerts führen.
Kurzlaufende Anleihen – in der Regel mit Laufzeiten von ein bis drei Jahren – reagieren deutlich weniger empfindlich auf solche Veränderungen. Aufgrund ihrer kürzeren Restlaufzeit sind ihre Preise weniger stark abrupten Bewegungen entlang der Zinskurve ausgesetzt. In der Praxis bedeutet dies geringere Kursausschläge bei steigenden Renditen und kleinere Drawdowns, wenn sich Märkte schnell neu bewerten.
Dieser Unterschied war in jüngsten Stressphasen der Märkte besonders deutlich sichtbar, als Anpassungen am langen Ende der Zinskurve sowohl schnell als auch ungeordnet erfolgten, während kürzere Laufzeiten vergleichsweise stabil blieben.
Geringere Volatilität über längere Zeiträume
Historische Daten untermauern diesen Befund. Nach Angaben der Bank of America verzeichneten Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von ein bis drei Jahren in den vergangenen zwei Jahrzehnten lediglich ein einziges negatives Kalenderjahr.
Im Gegensatz dazu kam es im breiter gefassten Global Corporate Bond Index über alle Laufzeiten hinweg zu mehreren Phasen negativer Renditen – darunter auch ausgeprägte Drawdowns während Marktstressphasen (siehe Abbildung 1).
Abbildung 1: Kurzlaufende Anleihen – geringere Anfälligkeit für Drawdowns
Auch in den Volatilitätskennzahlen spiegelt sich dieser Unterschied deutlich wider. Im selben Zeitraum:
- erzielte der 1–3‑Jahres‑Index annualisierte Renditen von rund 3,3 % bei einer Volatilität von etwa 1,8 %,
- während der Index über alle Laufzeiten annualisierte Renditen von rund 4,1 % erreichte, jedoch bei deutlich höherer Volatilität von etwa 5,1 %.
Aus Risikosicht liefern kurzlaufende Anleihen damit erheblich höhere Renditen je Risikoeinheit. Für Anlegerinnen und Anleger, die Wert auf Kapitalerhalt und stabile Erträge legen, ist dieser Trade‑off wesentlich.
Verhalten kurzlaufender Anleihen in jüngsten Schockphasen
Aktuelle Marktereignisse veranschaulichen diese Dynamiken in der Praxis.
- Zollschock im April 2025 Die im April angekündigten US‑Zölle wurden von den Märkten als inflationärer Impuls interpretiert. In der Folge stiegen die Renditen, da Investoren ihre Einschätzungen zu Preisdruck und geldpolitischem Kurs neu bewerteten. Während der All‑Maturity Global Corporate Bond Index in diesem Monat einen Drawdown von knapp 1,9 % vom Höchst‑ zum Tiefststand verzeichnete, fiel der kurzlaufende 1–3‑Jahres‑Index um weniger als 0,4 % und erreichte bereits innerhalb weniger Wochen wieder neue Höchststände. Die kürzeren Laufzeiten dämpften somit die Auswirkungen der abrupten Neubewertung, begrenzten Verluste und unterstützten eine schnellere Erholung.
- Iran‑Konflikt 2026 Ein ähnliches Muster zeigte sich während der Eskalation des Iran‑Konflikts zu Beginn dieses Jahres. Steigende Ölpreise schürten Inflationssorgen und führten erneut zu steigenden Renditen. Auch hier traf es länger laufende Anleihen besonders stark. Im Zeitraum vom 2. März bis 14. April verzeichnete der Index über alle Laufzeiten einen maximalen Drawdown von nahezu 2,3 %, während der 1–3‑Jahres‑Index Verluste von rund 0,8 % erlitt. Kurzlaufende Anleihen blieben zwar nicht vollständig verschont, doch Umfang und Dauer der Verluste waren deutlich geringer.
Da kurzlaufende Anleihen vergleichsweise attraktive Renditen mit einer geringen Duration verbinden, müssen die Renditen in der Regel deutlich stärker steigen, bevor die Jahresrendite ins Negative kippt.
In der Praxis reduziert dies die Sensitivität gegenüber Zinsvolatilität und trägt dazu bei, die Wertentwicklung in unruhigen Marktphasen zu stabilisieren.
Abbildung 2: Kurzlaufende Anleihen – Break even Renditen
Kürzere Laufzeiten, besser abgegrenzte Kreditrisiken
Kürzere Laufzeiten verringern zudem die Abhängigkeit von langfristigen Kreditunsicherheiten. Auch wenn das Kreditrisiko niemals vollständig entfällt, begrenzen bald fällige Anleihen das Risiko von Refinanzierungsengpässen, einer Verschlechterung der Bilanzqualität oder strukturellen Veränderungen im Geschäftsmodell.
Emittenten mit Investment‑Grade‑Rating im kurzlaufenden Segment verfügen über deutlich besser prognostizierbare Cashflows auf kurze bis mittlere Sicht. Damit ist dieses Marktsegment besonders attraktiv für Anlegerinnen und Anleger, die Erträge aus Unternehmensanleihen erzielen möchten, ohne dabei langfristige Kreditrisiken über einen langen Konjunkturzyklus einzugehen.
In aktiv gemanagten Strategien mit der Flexibilität, Anleihen bis zur Fälligkeit zu halten, wird dieser Effekt zusätzlich durch den sogenannten „Pull‑to‑Par“-Mechanismus unterstützt: Mit näher rückender Endfälligkeit konvergieren Anleihekurse allmählich in Richtung ihres Nennwerts. Dies reduziert die Mark‑to‑Market‑Volatilität und schafft laufende Rückflüsse, die gezielt reinvestiert werden können, sobald sich neue Chancen bieten.
Widerstandsfähigkeit durch Portfolioallokation
Die Unsicherheit im heutigen Kapitalmarktumfeld ist nicht mehr nur vorübergehend, sondern struktureller Natur. Geopolitische Schocks, Inflationsüberraschungen und abrupte politische Kurswechsel dürften eher die Regel als die Ausnahme bleiben.
Vor diesem Hintergrund bedeutet Resilienz heute weniger, präzise Prognosen zu erstellen, sondern vielmehr, Portfolios so zu konstruieren, dass sie über ein breites Spektrum möglicher Szenarien hinweg bestehen können.
Kurzlaufende Anleihen tragen durch klar definierte strukturelle Merkmale zu dieser Widerstandsfähigkeit bei: eine geringeres Durationsrisiko, stabile laufende Erträge, eine schnellere Kapitalrückführung sowie ein begrenzteres Risiko hinsichtlich der Kreditunsicherheit.
Für Anlegerinnen und Anleger, die ihre Portfolios stabilisieren und zugleich defensive Renditen erzielen möchten, können kurzlaufende Anleihen daher eine sinnvolle Rolle innerhalb der Anleiheallokation spielen.
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