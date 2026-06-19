Wir sind der Ansicht, dass die Kombination aus wachsenden Dividendenchancen und strukturellem Wachstumspotenzial diese Assetklasse zu einer attraktiven und oft unterschätzten Anlagechance macht.

Income-orientiertes Investieren ist in Schwellenländern besonders wirkungsvoll

Income-orientiertes Investieren wird häufig mit etablierten Märkten in Verbindung gebracht. Die Fakten zeigen jedoch, dass Schwellenländer mittlerweile ein tieferes und stärker entwickeltes Einkommensuniversum bieten, als vielen Anlegern bewusst ist.

Dividendenzahlende Unternehmen sind inzwischen eher die Regel als die Ausnahme. Seit 2010 liegt der Anteil der Unternehmen, die Dividenden zahlen, in den Schwellenländern mit rund 85% häufig über dem in Industrieländern (siehe Abbildung 1).