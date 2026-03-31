Die Preise für Rohöl der Sorten Brent und West Texas Intermediate (WTI) waren in den letzten Tagen sehr volatil. Seit der Eskalation des Nahostkonflikts sind sie stark gestiegen – zwischenzeitlich auf einen Höchststand von fast 120 US-Dollar je Barrel, bevor sie schnell wieder auf unter 100 Dollar fielen. Am 10. März kostete ein Barrel Brent-Öl 91,74 US-Dollar, etwa 26% mehr als vor dem Angriff der USA auf den Iran.

Ungefähr ein Fünftel der weltweiten Öllieferungen wird durch die Strasse von Hormus südlich des Iran transportiert, sodass sich jeder Engpass dort schnell in den Treibstoffpreisen niederschlägt. Sogar in den USA, dem weltweit grössten Ölproduzenten, ist der Benzinpreis an den Zapfsäulen seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar um 20% gestiegen.

Es werde beobachtet, dass Verbraucher schneller auf steigende Energiepreise reagierten. Häufig griffen sie dabei auf ihre Ersparnisse zurück und reduzierten ihren Benzinverbrauch. Zudem werde eingeschätzt, dass die Kaufkraft in den USA um etwa 0,6 % sinke, falls sich der Ölpreis im Jahr 2026 bei rund 85 US Dollar je Barrel einpendle.

Es werde darauf hingewiesen, dass die Folgen für die Verbraucher schmerzhaft sein könnten. Dennoch könne das US Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 2,8 % wachsen, während die Arbeitslosenquote weiterhin im Bereich von 4 % bis 4,5 % liegen könne. Auch die Weltwirtschaft könne stabil bleiben und um nahezu 2,8 % zulegen. Allerdings werde betont, dass sich diese Einschätzung ändern könne, falls der Krieg länger andauere.

