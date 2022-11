11.11. Richemont: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.00/09.30 Uhr) Addex: Ergebnis Q3 (Conf. Call 16.00 Uhr) Scienceindustries: Jahres-MK SNB: Rede Thomas Jordan anlässlich Konferenz "SNB and its Watchers" 14.11. Sonova: Ergebnis H1 (Webcast 13.00 Uhr) Accelleron: Trading Update Q3 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2022 15.11. Alcon: Ergebnis Q3 BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q3 MK KOF-Prognose Gesundheitsausgaben BFS: Erste Schätzung Logiernächte Oktober 16.11. Alcon: Conf. Call Ergebnis Q3 Zurich Insurance: Investor Day (ab 10.30 Uhr) Comet: Capital Markets Day (09.30 - 12.15 Uhr) On Holding AG: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) Ypsomed: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Orascom DH: Ergebnis Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr) 58. Forum der Schweizerischen Management Gesellschaft 17.11. Datacolor: Dividende/Geschäftsbericht 2021/22 Baloise: Update Q3 LM Group: Ergebnis Q3 Zwahlen et Mayr: aoGV zu VR-Wahlen (17.30 Uh) BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2022 SNB: Geldmarkt-Apero (ab 18.30 Uhr, mit Referaten) Swiss Re: Chief Economist Media Briefing 2022 18.11. SGS: Investor Days (bis 19.11) Klingelnberg: Ergebnis H1 BFS: Industrieproduktion Q3 ElCom-Forum 2022 (ab 13.00 Uhr) Verband CH-Vermögensverwalter VSV: Jahreskongress 21.11. Julius Bär: Interim Statement 10 Monate Cicor: Capital Markets Day (ab 16.00 Uhr) U-blox: aoGV 22.11. U-blox: Capital Markets Day (ab 14.00 Uhr) 23.11. Credit Suisse: aoGV zu Kapitalerhöhung (online 10.30 Uhr) SoftwareONE: Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) Schweiz Tourismus: Winter-MK, Wintervorschau 2022/23 24.11. Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 Orell Füssli: Investorentag (09.00 - 13.30 Uhr) BFS: Parahotellerie Q3 25.11. BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 28.11. Epic: Kennzahlen 9 Mte 29.11. Aryzta: Trading Update Q1 Dottikon ES: Ergebnis H1 Santhera: aoGV (Kapitalerhöhung) Seco: BIP Q3 2022 Rede SNB-Vize Martin Schlegel 30.11. Novartis: ESG Investor Day Aryzta: GV (11.00 Uhr) Youngtimers: Ergebnis H1 KOF Konjunkturbarometer November CS-CFA Index November 01.12. Phoenix Mecano: Kapitalmarkttag (09.30 - 12.00 Uhr) BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Detailhandelsumsätze Oktober BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2022 MK CS: Büroflächenmarkt Schweiz 2023 Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2022 02.12. VAT: Kapitalmarkttag 05.12. Youngtimers: Investorentag BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison 06.12. Schaffner: Ergebnis 2021/22 (Webcast 10.00 Uhr) Glencore: Investor Day 2022 TX Group: Investor Day (14.00 - 17.00 Uhr) 07.12. Datacolor: GV Seco: Arbeitsmarktdaten November 2022 SNB: Devisenreserven November 2022 08.12. Axpo: Ergebnis 2021/22

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.