11.01. Sika: Umsatz 2022 U-blox: Umsatz 2022 Verband Schweizer Medien: Dreikönigstagung (ab 8.30 Uhr) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 12.01. Bossard: Umsatz 2022 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2022 Partners Group: Verwaltete Vermögen 2022 (Conf. Call 18.15 Uhr) Titlisbahnen: Ergebnis 2021/22 Swiss Life: MK Economic Outlook 2023 13.01. Talenthouse: ao GV (Kapitalerhöhung etc.) 16.01. Accelleron: Pressegespräch 100 Tage an der SIX WEF 2023 (bis 20.1.) 17.01. Lindt&Sprüngli: Umsatz 2022 BFS: Logiernächte November WEF 2023 (bis 20.1.) 18.01. Richemont: Umsatz Q3 Barry Callebaut: Umsatz/Volumen Q1 Credit Suisse: MK "Investment Banking in Switzerland - Trends and Outlook". Tornos: Umsatz/Auftragseingang 2022 Schweizer Immobilienmesse IMMO23 (inkl. 19.1.) Stromkongress 2023 (bis 19.01.) WEF 2023 (bis 20.1.) 19.01. Geberit: Umsatz 2022 Belimo: Umsatz 2022 (Conf. Call 9.00 Uhr) Zur Rose: Umsatz 2022 Galenica: Umsatz 2022 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember 2022 WEF 2023 (bis 20.1.) 20.01. Autoneum: Umsatz 2022 BB Biotech: Portfolio 2022 BKW: MK 100 Tage CEO Robert Itschner HBM: Ergebnis Q3 Huber+Suhner: Umsatz 2022 Hypi Lenzburg: Ergebnis 2022, BMK 2022 SFS: Umsatz 2022 Zehnder: Umsatz 2022 AMAG Import AG: Jahres-MK WEF 2023 (letzter Tag) 23.01. Keine Termine vorhanden 24.01. Komax: Umsatz 2022 Logitech: Resultate Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) Migros Bank: Ergebnis 2022 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2022 25.01. Givaudan: Ergebnis 2022 Lonza: Ergebnis 2022 Emmi: Umsatz 2022 Mikron: Umsatz 2022 Rieter: Umsatz 2022 CS-CFA Index Januar 26.01. SGS: Ergebnis 2022 (Webcast 14.00 Uhr) Bucher: Umsatz 2022 Schlatter: Umsatz/Auftragseingang 2022 27.01. Starrag: Umsatz/Auftragseingang 2022 30.01. Gurit: Umsatz 2022 Interroll: Umsatz/Auftragseingang 2022 KOF Konjunkturbarometer Januar BFS: Erste Schätzung Logiernächte Dezember 31.01. UBS: Ergebnis Q4/2022 Landis+Gyr: Kapitalmarkttag (MK 12:00) Pierer Mobility: Ergebnis 2022 BC Jura: Ergebnis 2022 SVV: Jahres-MK BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2022 01.02. Novartis: Ergebnis 2022 Valiant: Ergebnis 2022 Glencore: Produktionsbericht 2022 Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2022 02.02. ABB: Ergebnis 2022 Julius Bär: Ergebnis 2022 Roche: Ergebnis 2022 (Webinar 14.00 Uhr) BEKB: Ergebnis 2022 Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Januar) FuW-Konferenz Vision Bank - Vision Finanzplatz Schweiz 03.02. Bystronic: Umsatz 2022 Medacta: Umsatz 2022 Oneswissbank: Ergebnis 2022 06.02. Zuger KB: Ergebnis 2022 Lem: Ergebnis 9 Mte KOF Beschäftigungsindikator Q1 07.02. AMS Osram: Ergebnis 2022 Idorsia: Ergebnis 2022 Luzerner KB: Ergebnis 2022 Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 2023 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung SNB: Devisenreserven Januar 2023

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.