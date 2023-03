07.03. Novartis: GV (10.00 Uhr) Ascom: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich) Bachem: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr, Zürich/online) Dätwyler: GV (17.00 Uhr) Dufry: Ergebnis 2022 (MK 12.30 Uhr, Zürich) Galenica: Ergebnis 2022 (MK 10.30 Uhr, Zürich) Huber+Suhner: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich) Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Kilchberg) VP Bank: Ergebnis 2022 (MK 10.30 Uhr, Zürich) Dormakaba: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) Seco: Arbeitsmarktdaten Februar 2023 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung BFS: Logiernächte Januar 2023 SNB: Devisenreserven Februar 2023 08.03. Geberit: Ergebnis 2022 (MK/Webcast 09.00 Uhr, Zürich) Orior: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr) Plazza: Ergebnis 2022 Swiss Steel: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr) auto-schweiz: Jahres-MK Logitech: Investorentag (ab 15.00 Uhr CET, online) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis GfK: Studie zum Schweizer Onlinehandel (10.00 Uhr) 09.03. Credit Suisse: Publikation Geschäftsbericht Aevis: Umsatz 2022 Baloise: Ergebnis 2022 (Webcast 9.15 Uhr) BVZ: Ergebnis 2022 (MK 10.15 Uhr, Brig/online) Evolva: Ergebnis 2022 (Webcast 10.00 Uhr) Molecular Partners: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.3., 14.00 Uhr) Rieter: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Winterthur) TX Group: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich) Clientis: Ergebnis 2022 Espace Real Estate: Ergebnis 2022 (Webcast 09.00 Uhr) Post: Jahres-MK SIX: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr, online) Urner Kantonalbank: BMK 2022 10.03. Mikron: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich) Mobilezone: Ergebnis 2022 (Video Conf. 09.15 Uhr) Molecular Partners: Conf. Call zu Ergebnis 2022 Orell Füssli: Ergebnis 2022 (Webcast 10.00 Uhr) Starrag: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.30 Uhr) U-blox: Ergebnis 2022 (MK/Webcast 14.00 Uhr, Zürich) 13.03. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2023 Hiag: Ergebnis 2022 (Conf. Call 9.00 Uhr) Metall Zug: Ergebnis 2022 Meier Tobler: GV (16.00 Uhr) SBB: Jahres-MK 2022 14.03. Roche: GV (10.30 Uhr) BKW: Ergebnis 2022 (MK 09.30 Uhr, Zürich) CPH: GV (15.30 Uhr) Crealogix: Ergebnis H1 (definitiv) Flughafen Zürich: Ergebnis 2022 Komax: Ergebnis 2022 (Conf. Call 14.00 Uhr) Medartis: Ergebnis 2022 (Webcast 10.30 Uhr) Newron: Ergebnis 2022 Polypeptide: Ergebnis 2022 Sensirion: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Zürich) Tecan: Ergebnis 2022 Vetropack: Ergebnis 2022 (MK 10.15 Uhr, Bülach) McDonald's Suisse: Jahres-MK, Zürich BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2023 15.03. APG SGA: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich) Fundamenta: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr) Stadler Rail: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Bussnang) Von Roll: Ergebnis 2022 V-Zug: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zug) Kuros: Ergebnis 2022 BFS: Erste Schätzung Logiernächte Februar 16.03. Swatch: MK 2022 Asmallworld: Ergebnis 2022 DKSH: GV (10.00 Uhr) Swissquote: Ergebnis 2022 (Video Conf. 10.00 Uhr) Tessiner KB: Ergebnis 2022 Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling 17.03. Interroll: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Zürich) Medacta: Ergebnis 2022 Also: GV (14.30 Uhr) Hilti: BMK 2022 18.03. Hypi Lenzburg: GV (15.00 Uhr) 21.03. Partners Group: Ergebnis 2022 Peach Property: Ergebnis 2022 SPS: GV (16.00 Uhr) Warteck Invest: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) Bellevue: GV (16.00 Uhr) SwissBanking: Jahres-MK BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2023 KOF Konjunkturprognose MK IAZI: Trends, Fakten und Prognosen für CH-Immobilienmarkt (08.00 Uhr) 22.03. Novavest: GV (09.30 Uhr) SNB: Publikation Geschäftsbericht SNB: Zahlungsbilanz Q4 FuW-Konferenz: Blockchain in Financial Services 23.03. ABB: GV (10.00 Uhr) Givaudan: GV (10.30 Uhr) Aluflexpack: Ergebnis 2022 Autoneum: GV (16.30 Uhr) BB Biotech: GV (15.00 Uhr) Cosmo: Ergebnis 2022 (endgültig) Hochdorf: Ergebnis 2022 Investis: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr) Meyer Burger: Ergebnis 2022 Zehnder: GV (16.00 Uhr) Zur Rose: Ergebnis 2022 (Conf. Call 11.00 Uhr) SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK) IAZI Real Estate Investment Event 2023 24.03. Cham Group: Ergebnis 2022 (IR-Präsentation 27.3., Cham) Edisun Power: Ergebnis 2022 CFT: Ergebnis 2022 27.03. Belimo: GV (17.30 Uhr) Epic: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.30 Uhr) KOF Consensus Forecast Genfer Uhrensalon "Watches and Wonders" (bis 2.4.) 28.03. Schindler: GV (14.30 Uhr) SGS: GV (14.00 Uhr) Sika: GV (16.00 Uhr) Swisscom: GV (13.30 Uhr) Implenia: GV Skan: Ergebnis 2022 Aéroport International de Genève: Jahres-Ergebnis (MK) Migros: BMK 2022 29.03. Accelleron: Ergebnis 2022 Huber+Suhner: GV MCH: Ergebnis 2022 Vaudoise: Ergebnis 2022 Ina Invest: GV CS-CFA Index März 30.03. Bobst: GV (17.00 Uhr) Forbo: GV Inficon: GV Leonteq: GV Orascom DH: Ergebnis 2022 Varia US: Ergebnis 2022 Alcon: Capital Markets Day Intershop: GV LM Group: Ergebnis 2022 (definitiv) Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2022 KOF Konjunkturbarometer März SNB: Geldmarkt-Apéro (ab 18.00 Uhr) 31.03. Aevis: Ergebnis 2022 Relief: Ergebnis 2022 Schlatter: Ergebnis 2022 SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q4 SNB: Repotagung (ab 09.30 Uhr) 03.04. Adval Tech: Ergebnis 2022 Burkhalter: Ergebnis 2022 Alpine Select: Ergebnis 2022 (definitiv) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2023 Einkaufsmanager-Index (PMI) März

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.