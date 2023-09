04.09. Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) Seco: BIP Q2 2023 05.09. Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Accelleron: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) BKW: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr, Zürich) Fundamenta: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) SwissBanking: Bankenbarometer 2023 (MK 09.00 Uhr) BFS: Logiernächte Juli 2023 Complementa: Risiko-Check-Up Pensionskassen 2023 (MK 10.00 Uhr) 06.09. Richemont: GV (10.00 Uhr) Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) Belimo: Capital Markets Day (10.00 - 14.00 Uhr) MK Reise-Verband SRV: Reisebranche nach Corona Swiss Green Economy Symposium (inkl. 7.9.) 07.09. Mobiliar: Ergebnis H1 Santhera: Ergebnis H1 Villars: Ergebnis H1 Seco: Arbeitsmarktdaten August 2023 SNB: Devisenreserven August 2023 FuW-Konferenz: Vision Bank - Vision Finanzplatz Schweiz WüestPartner: Webcast zum Thema Wohnungsknappheit (9.00 Uhr) 08.09. Economieuisse: Tag der Wirtschaft 2023 (09.30 bis 12.30 Uhr) 11.09. Roche: Pharma Day Swiss Re: MK anlässlich Konferenz 'Rendez-Vous de Septembre' 12.09. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2023 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung Sustainable Switzerland Forum (inkl. 13.9.) 13.09. Logitech: GV (14.00 Uhr) BVZ: Ergebnis H1 Lalique: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Von Roll: aoGV im Zshg. mit Altana-Übernahme (10.30 Uhr, Breitenbach) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Anlegerkonferenz Investora (1. Tag) Raiffeisen: KMU-Mittelstandstudie 2023 (MK 09.00 Uhr) 14.09. Aevis: Ergebnis H1 Crealogix: Ergebnis 2022/23 BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2023 Anlegerkonferenz Investora (2. Tag) Schweizerischer Bankiertag 15.09. Novartis: aoGV zu Abspaltung Sandoz (10.00 Uhr, Basel) Relief: Ergebnis H1 BFS: Erste Schätzung Logiernächte August 19.09. Orior: Investors' Day 2023 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2023 Finance Forum Zürich 20.09. Ypsomed: Info-Veranstaltung Ausbau Solothurn (ab 09.00 Uhr) Baloise: Ergebnis H1 Seco: Konjunkturprognosen vom Herbst 21.09. Xlife: Ergebnis H1 Alpine Select: aoGV (Auszahlung Sonderdividende, 11.00 Uhr Zug) SHL: Ergebnis H1 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK) 22.09. Medacta: Ergebnis H1 SNB: Zahlungsbilanz Q2 25.09. KOF Consensus Forecast 26.09. CPH: Investorentag Coop: Herbst-Pressegespräch 2023 Hiag: Capital Markets Day (09.00 - 13.00 Uhr) 27.09. Helvetia: Ergebnis H1 Obseva: Ergebnis H1 GAM: aoGV (Wahl neuer VR etc.) UBS: Voraussichtlich Fortsetzung Prozess in Frankreich KOF Konjunkturprognose (inkl. MK), CS-CFA Index 28.09. Komax: Investorentag (09.30 - 14.15 Uhr) Perrot Duval: GV Airesis: Ergebnis H1 Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 29.09. CI Com: Ergebnis H1 IGEA Pharma: Ergebnis H1 EPH: Ergebnis H1 Wisekey: Ergebnis H1 Youngtimers: Ergebnis H1 KOF Konjunkturbarometer September SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q2

