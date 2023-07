07.07. Dottikon ES: GV Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2023 SNB: Devisenreserven Juni 2023 10.07. Keine Termine vorhanden 11.07. Perrot Duval: Ergebnis 2022/23 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 12.07. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2023 U-blox: Umsatz H1 BC Jura: Ergebnis H1 Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 UBS Outlook Schweiz - Was kommt nach der Zinswende? EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe 13.07. Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 (Conf. Call 18.15 Uhr) Barry Callebaut: Umsatz/Volumen 9 Mte Swiss Venture Capital Report H1 2023 (MK 08.00 Uhr) 14.07. Ems-Chemie: Ergebnis H1 (MK 09.15 Uhr) Oneswissbank: Ergebnis H1 BFS: Parahotellerie im Q1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2023 17.07. Richemont: Umsatz Q1 BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juni 18.07. Novartis: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Zuger KB: Ergebnis H1 Walliser KB: Ergebnis H1 BFS: Bauinvestitionen in der Schweiz 2022 19.07. Keine Termine 20.07. ABB: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr/Webcast 10.00 Uhr) Givaudan: Ergebnis H1 Temenos: Ergebnis Q2 Bossard: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) Cembra: Ergebnis H1 CPH: Ergebnis H1 Georg Fischer: Ergebnis H1 Leonteq: Ergebnis H1 Medmix: Ergebnis H1 Mikron: Ergebnis H1 Rieter: Ergebnis H1 BLKB: Ergebnis H1 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2023 21.07. Lonza: Ergebnis H1 Schindler: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) BB Biotech: Ergebnis Q2 HBM: Ergebnis Q1 V-Zug: Ergebnis H1 (MK 10.15 Uhr, Zug) Bystronic: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) 24.07. Julius Bär: Ergebnis H1 SGS: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) Belimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dätwyler: Ergebnis H1 (MK 10 Uhr/Conf Call 13.30) 25.07. Kühne+Nagel: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) Carlo Gavazzi: GV (10.30 Uhr) Idorsia: Ergebnis Q2 Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 SIG Group: Ergebnis H1 Sulzer: Ergebnis H1 Cicor: Ergebnis H1 Logitech: Ergebnis Q1 (Webcast 14.30 Uhr) Sunrise: Ergebnis H1 26.07. Bobst: Ergebnis H1 Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Tornos: Ergebnis H1 Also: Ergebnis H1 EFG International: Ergebnis H1 CS-CFA Index Dezember 27.07. Holcim: Ergebnis H1 Nestlé: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) Roche: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) VAT: Ergebnis H1 Bachem: Ergebnis H1 Bucher: Ergebnis H1 Inficon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) Kardex: Ergebnis H1 Meier Tobler: Ergebnis H1 Starrag: Ergebnis H1 Valiant: Ergebnis H1 Bellevue: Ergebnis H1 Calida: Ergebnis H1 Graubündner KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr, Zürich) Lem: Ergebnis Q1 Vontobel: Ergebnis H1 28.07. AMS Osram: Ergebnis Q2 Swatch: Ergebnis H1 (voraussichtlich) APG SGA: Ergebnis H1 Clariant: Ergebnis H1 Comet: Ergebnis H1 Forbo: Ergebnis H1 Medacta: Umsatz H1 Glencore: Produktionsbericht H1 Zehnder: Ergebnis H1 KOF Konjunkturbarometer Juli 31.07. Energiedienst: Ergebnis H1 SNB: Ergebnis H1 Orell Füssli: Ergebnis H1 BFS: Detailhandelsumsätze Juni 01.08. Nationalfeiertag - Eingeschränkter AWP-Dienst 02.08. Interroll: Ergebnis H1 Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Q3) Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli 03.08. Adecco: Ergebnis Q2 (Conf Call 09.00 Uhr) Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Oerlikon: Ergebnis Q2 CFT: Umsatz H1 GAM: Ergebnis H1 Lastminute: Ergebnis H1 Swiss: Ergebnis H1 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2023

