13.11. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2023 BFS: Arbeitskräfteerhebung Q3 14.11. Alcon: Ergebnis Q3 Montana Aerospace: Ergebnis Q3 On Holding AG: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2023 Rede SNB-Präsident Thomas Jordan, SNB-FRB-BIS IAZI: Trends, Fakten und Prognosen zum Immobilienmarkt (MK 08.00 Uhr) 15.11. Alcon: Conf. Call zu Q3 UBS: Entscheid des obersten französischen Gerichts SoftwareONE: Update Q3 (Audio Webcast 09.00 Uhr) Ypsomed: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr, online) BFS: Erste Schätzung Logiernächte Oktober 16.11. Zurich Insurance: Investor Day EFG International: Trading Update 10M Georg Fischer: Flow Solution Day (ab 13.30 Uhr) Orascom DH: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) Baloise: Q3-Statement Oneswissbank: aoGV (Abstimmung über Dekotierung und Dividende) UBS CIO Year Ahead 2024 (Online-MK 10.00 Uhr) 17.11. Datacolor: Dividende/Geschäftsbericht 2022/23 Klingelnberg: Ergebnis H1 BFS: Industrieproduktion im Q3 18.11. Rede SNB-Präsident Thomas Jordan 20.11. Julius Bär: Interim Statement 10 Monate 21.11. Sonova: Ergebnis H1 U-blox: Capital Markets Day (14.00 - 17.00 Uhr) BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2023 Swiss Re: Global Economic and Insurance Market Outlook Sigma 2024/25 22.11. SIG Group: 2023 Capital Markets Day (08.30 - 16.00 Uhr) 23.11. Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 Epic: Kennzahlen Q3 SGKB: Anlagetrends 2024 (MK 08.30 Uhr) 24.11. BFS: Beschäftigungsbarometer im Q3 BFS: Parahotellerie im Q3 KOF-Tagung: Fachkräftemangel und Migration Vermögensverwalter-Verband VSV: Jahreskongress 2023 27.11. Aryzta: Umsatz August - Oktober 2023 Varia US: Ergebnis Q3 28.11. Novartis: R&D-Day Dottikon ES: Ergebnis H1 (MK 10 Uhr) 29.11. Starrag: aoGV zu Fusion mit Tornos UBS-CFA Index Swiss Life: Studie zu Thema Gender Pension Gap (MK 09.00 Uhr) 30.11. ABB: Capital Markets Day 2023 (08.00 - 13.30 Uhr) Tornos: aoGV zu Fusion mit Starrag TX Group: Strategy Day (14.30 - 16.00 Uhr) BFS: Detailhandelsumsätze Oktober KOF Konjunkturbarometer November, Swiss Innovation Forum 01.12. Swiss Re: Investorentag BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz Seco: BIP Q3 2023, Einkaufsmanager-Index (PMI) November 04.12. Axpo: Ergebnis 2022/23 (inkl. MK) Cicor: Capital Markets Day (16.30 bis 18.30 Uhr) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2023 05.12. Arbonia: Capital Markets Day BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison 2023 MK Economiesuisse: Konjunktureller Ausblick 2024 06.12. Barry Callebaut: GV Schaffner: Ergebnis 2022/23 07.12. Datacolor: GV Seco: Arbeitsmarktdaten November 2023, SNB: Devisenreserven November 2023

