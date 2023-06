27.06. Helvetia: MK zu Umsetzung IFRS 17/9 (13.30 Uhr, Zürich) Santhera: GV (10.00 Uhr) Titlisbahnen: Ergebnis H1 Arbeitgebertag 2023 Asut: Swiss Telecommunication Summit 28.06. Ypsomed: GV (17.00 Uhr) Kinarus: GV (10.00 Uhr) CS-CFA Index Dezember 29.06. Obseva: GV (10.30 Uhr) Lem: GV (15.30 Uhr) Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH: GV (10.15 Uhr) VT5: Update H1 2022/23 Youngtimers: GV (11.00 Uhr) ZKB: Bondholder-Anlass (ab 15.30 Uhr) BFS: Fremdenverkehrsbilanz 2022 Bloomberg's Future of Finance Summit 30.06. CI Com: GV (11.00 Uhr) IGEA Pharma: GV Lastminute: GV (10.00 Uhr) BFS: Detailhandelsumsätze Mai KOF Konjunkturbarometer Juni SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q1 01.07. Burckhardt: GV 03.07. BFS: Dienstleistungsumsätze April BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2023 Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 04.07. WTW: Pension Risk Studie 2023 (MK 10.00 Uhr) 05.07. NZZ: Impact Finance Conference 2023 06.07. BFS: Logiernächte Mai 2023 Raiffeisen: Anlageausblick H2 2023 (MK 09.30 Uhr) 07.07. Dottikon ES: GV Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2023 SNB: Devisenreserven Juni 2023 10.07. Keine Termine vorhanden 11.07. Perrot Duval: Ergebnis 2022/23 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 12.07. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2023 U-blox: Umsatz H1 BC Jura: Ergebnis H1 Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe 13.07. Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 Barry Callebaut: Umsatz/Volumen 9 Mte 14.07. Ems-Chemie: Ergebnis H1 Oneswissbank: Ergebnis H1 BFS: Parahotellerie im Q1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2023 17.07. Richemont: Umsatz Q1 BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juni 18.07. Novartis: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Zuger KB: Ergebnis H1 Walliser KB: Ergebnis H1 BFS: Bauinvestitionen in der Schweiz 2022 20.07. ABB: Ergebnis Q2 (Webcast 10.00 Uhr) Givaudan: Ergebnis H1 Temenos: Ergebnis Q2 Bossard: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) Cembra: Ergebnis H1 CPH: Ergebnis H1 Georg Fischer: Ergebnis H1 Leonteq: Ergebnis H1 Medmix: Ergebnis H1 Mikron: Ergebnis H1 Rieter: Ergebnis H1 BLKB: Ergebnis H1 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2023 21.07. Lonza: Ergebnis H1 Schindler: Ergebnis H1 BB Biotech: Ergebnis Q2 HBM: Ergebnis Q1 V-Zug: Ergebnis H1 Bystronic: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) 24.07. Julius Bär: Ergebnis H1 SGS: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) Belimo: Ergebnis H1 Dätwyler: Ergebnis H1

