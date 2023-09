28.09.2023 09:00 Ams Osram (Webcast 09.00 Uhr) 17:30 Airesis: Ergebnis H1 18:00 Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 Sonstige Termine: Raiffeisen: Vorsorgebarometer 2023 (MK 09.30 Uhr) Komax: Investorentag (09.30 - 14.15 Uhr), Dierikon Nestlé: Webcast mit CFO anlässlich von Bernstein-Konferenz (9.00 Uhr) Perrot Duval: GV 29.09.2023 09:00 KOF Konjunkturbarometer September 09:00 SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q2 18:00 CI Com: Ergebnis H1 18:00 EPH: Ergebnis H1 18:00 Wisekey: Ergebnis H1 20:00 IGEA Pharma: Ergebnis H1 20:00 Youngtimers: Ergebnis H1 02.10.2023 07:00 Aryzta: Ergebnis 2022/23 (Webcast 08.30 Uhr) 08:30 BFS: Detailhandelsumsätze August 08:30 BFS: Dienstleistungsumsätze Juli 2023 09:30 Einkaufsmanager-Index (PMI) September 03.10.2023 08:30 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2023 Sonstige Termine: Sika: Capital Markets Day 04.10.2023 Geberit: Capital Market Day, Rapperswil/Jona On Holding AG: Investorentag (ab 14.00 Uhr), Zürich Sandoz: IPO/Abspaltung von Novartis erw. (1. Kurs ab 09.00 Uhr) 05.10.2023 08:30 BFS: Logiernächte August 2023 Sonstige Termine: Dormakaba: GV (14.00 Uhr), Regensdorf 06.10.2023 07:45 Seco: Arbeitsmarktdaten September 2023 09:00 SNB: Devisenreserven September 2023 09.10.2023 Keine Termine 10.10.2023 08:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 11.10.2023 07:00 U-blox: Umsatz Q3 11:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 17:40 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2023 12.10.2023 06:00 Bossard: Umsatz Q3 06:00 Givaudan: Umsatz 9 Mte 06:30 VAT: Trading Update Q3 07:00 Kuros: Update Q3 13.10.2023 06:30 Bystronic: Umsatz 9 Mte 08:30 BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2023 16.10.2023 07:00 Cicor: Umsatz/Auftragseingang Q3 14:00 BFS: Erste Schätzung Logiernächte September 17.10.2023 Lonza: Investorentag 18.10.2023 06:45 ABB: Ergebnis Q3 17:45 Gurit: Umsatz Q3 Sonstige Termine: Swiss Re: Conf. Call zum Branchentreffen in Baden-Baden (10.00 Uhr) 19.10.2023 06:30 Comet: Update Q3 06:30 Schindler: Ergebnis Q3 07:00 DocMorris: Trading Update Q3 07:00 GAM: Zwischenbericht Q3 07:00 Inficon: Ergebnis Q3 07:00 Roche: Umsatz 9 Mte 07:15 Nestlé: Umsatz 9 Mte 08:00 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2023 Sonstige Termine: WEMF: Medienforschungstag 2023, Zürich 20.10.2023 06:00 Sika: Ergebnis 06:30 HBM: Ergebnis Q2 06:30 Rieter: Investor Update 2023 07:00 BB Biotech: Ergebnis Q3 Sonstige Termine: Schindler: Technologietag 24.10.2023 06:45 Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9 Mte 07:00 Idorsia: Ergebnis Q3 07:00 Novartis: Ergebnis Q3 07:00 SIG Group: Trading Statement 09:30 Galenica: Investorentag, Zürich 17:45 Temenos: Ergebnis Q3 25.10.2023 06:30 Landis+Gyr: Ergebnis H1 06:30 Sulzer: Bestellungseingang 9 Mte 06:45 Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 07:00 SPS: Capital Markets Day 10:00 UBS-CFA Index Oktober Sonstige Termine: Crealogix: GV

