01.09. Burkhalter: Ergebnis H1 
       BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz
       BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2025
       BFS: Dienstleistungsumsätze Juni 2025
       Einkaufsmanager-Index  August

02.09. Dormakaba: Ergebnis 2024/25 
       Addex: Ergebnis H1
       Adval Tech: Ergebnis H1
       Partners Group: Ergebnis H1 
       Romande Energie: Ergebnis H1
       MK Safra Sarasin zu Konjunkturentwicklung etc.  
       FuW-Konferenz: Finanzplatz Schweiz #24
       4. Sustainable Switzerland Forum
       13. Swiss Green Economy Symposium 

03.09. Fundamenta: Ergebnis H1 
       Helvetia: Ergebnis H1 
       Swiss Life: Ergebnis H1 

04.09. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2025
       Seco: Arbeitsmarktdaten August 2025
       Geneva Watch Days 

05.09. BFS: Logiernächte Juli 2025
       Seco: Konsumentenstimmungsindex August 2025
       SNB: Devisenreserven August 2025
       Alpine Select: Ergebnis H1
       Economiesuisse: Tag der Wirtschaft 2025

06.09. keine Termine

07.09. keine Termine

08.09. Medacta: Ergebnis H1 
       GZO : Gläubigerversammlung Spital Wetzikon
       Swiss Re: Branchentreffen «Rendez-Vous de Septembre»

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)