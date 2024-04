02.04. Adval Tech: Ergebnis 2023 ENR Russia: Ergebnis 2023 Valartis: Ergebnis 2023 BFS: Detailhandelsumsätze Februar 2024 BFS: Dienstleistungsumsätze Januar 2024 Einkaufsmanager-Index März Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2023 03.04. Montana Aerospace: Ergebnis 2023 Ina Invest: GV Mobilezone: GV Plazza: GV 04.04. Mobiliar: BMK 2023 Lastminute: Ergebnis 2023 (definitive Zahlen BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2024 Alpine Select: Ergebnis 2023 Inficon: GV PSP Swiss Property: GV Swiss Steel: aoGV Kapitalerhöhung 05.04. Nebag: Ergebnis 2023 SNB: Devisenreserven März 2024 Seco: Konsumentenstimmungsindex März Calida: GV Forbo: GV 06.04. keine Termine 07.04. keine Termine 08.04. Bossard: Umsatz Q1 Burkhalter: Ergebnis 2023 SNB: Referat Thomas Jordan, «Towards the future monetary system» Seco: Arbeitsmarktdaten März 2024 BFS: Logiernächte Februar 2024 Bossard: GV VZ Holding: GV 09.04. Repower: Ergebnis 2023 WWZ: BMK 2023 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung SNB: Referat Martin Schlegel, Interest rates and foreign exchange interventions DER Touristik Suisse: Jahres-MK Genfer Uhrensalon Watches and Wonders Autoneum: GV Clariant: GV Meier Tobler: GV Vontobel: GV Zug Estates: GV

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.