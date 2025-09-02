02.09. Dormakaba: Ergebnis 2024/25 Addex: Ergebnis H1 Adval Tech: Ergebnis H1 Partners Group: Ergebnis H1 Romande Energie: Ergebnis H1 FuW-Konferenz: Finanzplatz Schweiz #24 4. Sustainable Switzerland Forum MK Safra Sarasin zu Konjunkturentwicklung etc. 13. Swiss Green Economy Symposium 03.09. Fundamenta: Ergebnis H1 Helvetia: Ergebnis H1 Swiss Life: Ergebnis H1 04.09. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2025 Seco: Arbeitsmarktdaten August 2025 Geneva Watch Days SGB: Forderungen Lohnrunde 2026 05.09. BFS: Logiernächte Juli 2025 Seco: Konsumentenstimmungsindex August 2025 SNB: Devisenreserven August 2025 Alpine Select: Ergebnis H1 Economiesuisse: Tag der Wirtschaft 2025 06.09. keine Termine 07.09. keine Termine 08.09. Medacta: Ergebnis H1 GZO : Gläubigerversammlung Spital Wetzikon Swiss Re: Branchentreffen «Rendez-Vous de Septembre» 09.09. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung UBS: Outlook Schweiz Complementa: Risiko Check-up Logitech: GV

