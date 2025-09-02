02.09. Dormakaba: Ergebnis 2024/25 
       Addex: Ergebnis H1
       Adval Tech: Ergebnis H1
       Partners Group: Ergebnis H1 
       Romande Energie: Ergebnis H1
       FuW-Konferenz: Finanzplatz Schweiz #24
       4. Sustainable Switzerland Forum
       MK Safra Sarasin zu Konjunkturentwicklung etc.  
       13. Swiss Green Economy Symposium 

03.09. Fundamenta: Ergebnis H1 
       Helvetia: Ergebnis H1 
       Swiss Life: Ergebnis H1 

04.09. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2025
       Seco: Arbeitsmarktdaten August 2025
       Geneva Watch Days 
       SGB: Forderungen Lohnrunde 2026 

05.09. BFS: Logiernächte Juli 2025
       Seco: Konsumentenstimmungsindex August 2025
       SNB: Devisenreserven August 2025
       Alpine Select: Ergebnis H1
       Economiesuisse: Tag der Wirtschaft 2025 

06.09. keine Termine

07.09. keine Termine

08.09. Medacta: Ergebnis H1 
       GZO : Gläubigerversammlung Spital Wetzikon
       Swiss Re: Branchentreffen «Rendez-Vous de Septembre» 

09.09. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       UBS: Outlook Schweiz 
       Complementa: Risiko Check-up 
       Logitech: GV

