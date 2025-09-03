03.09. Fundamenta: Ergebnis H1 Helvetia: Ergebnis H1 Swiss Life: Ergebnis H1 04.09. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2025 Seco: Arbeitsmarktdaten August 2025 Geneva Watch Days SGB: Forderungen Lohnrunde 2026 05.09. BFS: Logiernächte Juli 2025 Seco: Konsumentenstimmungsindex August 2025 SNB: Devisenreserven August 2025 Alpine Select: Ergebnis H1 Economiesuisse: Tag der Wirtschaft 2025 06.09. keine Termine 07.09. keine Termine 08.09. Medacta: Ergebnis H1 GZO : Gläubigerversammlung Spital Wetzikon Swiss Re: Branchentreffen «Rendez-Vous de Septembre» 09.09. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung UBS: Outlook Schweiz Complementa: Risiko Check-up Logitech: GV 10.09. MCH: Ergebnis H1 Baloise: Ergebnis H1 Bioversys: Ergebnis H1 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2025 SRV: Jahres-Medienkonferenz Finpcact/HSLU: Schweizer Vermögensstudie 2025 Richemont: GV

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.