03.11. Aevis: Umsatz Q3 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2025 KOF Beschäftigungsindikator Q4 Einkaufsmanager-Index Oktober 04.11. Burckhardt: Ergebnis H1 Oerlikon: Ergebnis Q3 Geberit: Ergebnis Q3 BFS: Logiernächte September 2025 Georg Fischer: CMD Kardex: Investor Day 05.11. Barry Callebaut: Ergebnis 2024/25 KOF Konjunkturumfragen UBS Outlook: Zölle belasten Lohnrunde 06.11. Adecco: Ergebnis Q3 Zurich: Q3-Update CFT: Umsatz Q3 Lastminute: Trading-Update Q3 PEH: Ergebnis H1 Valiant: Ergebnis 9 Mte Züblin: Ergebnis H1 Swisscom: Ergebnis 9 Mte Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2025 Retail Forum Switzerland Alcon: aoGV STAAR Surgical zu Übernahme Coca-Cola HBC Schweiz AG: Jahres-MK 07.11. SNB: Devisenreserven Oktober 2025 Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober 2025 Coop: Eröffnung neuer Eisenbahn-Hub Steiner AG: Gläubigerversammlung in Nachlassstundung 08.11. keine Termine 09.11. keine Termine 10.11. Lem: Ergebnis Q2

