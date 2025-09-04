04.09. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2025
       Seco: Arbeitsmarktdaten August 2025
       Geneva Watch Days 
       SGB: Forderungen Lohnrunde 2026 

05.09. BFS: Logiernächte Juli 2025
       Seco: Konsumentenstimmungsindex August 2025
       SNB: Devisenreserven August 2025
       Alpine Select: Ergebnis H1
       Economiesuisse: Tag der Wirtschaft 2025 

06.09. keine Termine

07.09. keine Termine

08.09. Medacta: Ergebnis H1 
       GZO : Gläubigerversammlung Spital Wetzikon
       Swiss Re: Branchentreffen «Rendez-Vous de Septembre» 

09.09. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       UBS: Outlook Schweiz 
       Complementa: Risiko Check-up 
       Logitech: GV 

10.09. MCH: Ergebnis H1 
       Baloise: Ergebnis H1
       Bioversys: Ergebnis H1 
       SNB: Referat Martin Schlegel, "Communication - an important element in 
      fulfilling the SNB's mandate"
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2025
       SRV: Jahres-Medienkonferenz 
       Finpcact/HSLU: Schweizer Vermögensstudie 2025 
       Richemont: GV 

11.09. BVZ: Ergebnis H1
       R&S: Ergebnis H1 
       SHL: Ergebnis H1
       Villars: Ergebnis H1
       BLKB: Veröffentlichung unabhängige Begutachtungsbericht zu Radicant etc.

