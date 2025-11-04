04.11. Burckhardt: Ergebnis H1 
       Oerlikon: Ergebnis Q3
       Geberit: Ergebnis Q3 
       BFS: Logiernächte September 2025
       Georg Fischer: CMD 
       Kardex: Investor Day 

05.11. Barry Callebaut: Ergebnis 2024/25 
       KOF Konjunkturumfragen
       UBS Outlook: Zölle belasten Lohnrunde 

06.11. Adecco: Ergebnis Q3 
       Zurich: Q3-Update 
       CFT: Umsatz Q3
       Lastminute: Trading-Update Q3 
       PEH: Ergebnis H1
       Valiant: Ergebnis 9 Mte
       Züblin: Ergebnis H1 
       Swisscom: Ergebnis 9 Mte 
       Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2025
       Retail Forum Switzerland
       Alcon: aoGV STAAR Surgical zu Übernahme 
       Coca-Cola HBC Schweiz AG: Jahres-MK 

07.11. Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober 2025
       SNB: Devisenreserven Oktober 2025
       Coop: Eröffnung neuer Eisenbahn-Hub 
       Steiner AG: Gläubigerversammlung in Nachlassstundung 

08.11. keine Termine

09.11. keine Termine

10.11. Lem: Ergebnis Q2 

11.11. Klingelnberg: Ergebnis H1
       PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte 
       Sunrise: Ergebnis Q3 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       Alcon: Ergebnis Q3 
       Bobst: Analysten-Konferenz 
       Orell Füssli: Kapitalmarkttag

