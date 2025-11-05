05.11. Barry Callebaut: Ergebnis 2024/25 KOF Konjunkturumfragen UBS Outlook: Zölle belasten Lohnrunde 06.11. Adecco: Ergebnis Q3 Zurich: Q3-Update CFT: Umsatz Q3 Lastminute: Trading-Update Q3 PEH: Ergebnis H1 Valiant: Ergebnis 9 Mte Züblin: Ergebnis H1 Swisscom: Ergebnis 9 Mte Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2025 Retail Forum Switzerland Alcon: aoGV STAAR Surgical zu Übernahme Coca-Cola HBC Schweiz AG: Jahres-MK 07.11. Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober 2025 SNB: Devisenreserven Oktober 2025 Coop: Eröffnung neuer Eisenbahn-Hub Steiner AG: Gläubigerversammlung in Nachlassstundung 08.11. keine Termine 09.11. keine Termine 10.11. Lem: Ergebnis Q2 11.11. Klingelnberg: Ergebnis H1 PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte Sunrise: Ergebnis Q3 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung Alcon: Ergebnis Q3 Bobst: Analysten-Konferenz Orell Füssli: Kapitalmarkttag 12.11. Swiss Life: Trading Update Q3 Ypsomed: Ergebnis H1 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis On Holding AG: Ergebnis Q3 Alcon: Conf. Call Q3 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2025 Zehnder: Capital Markets Day

