07.08. Galenica: Ergebnis H1 
       Zurich: Ergebnis H1 
       CFT: Umsatz Q2
       GAM: Ergebnis H1
       Lastminute: Ergebnis H1 
       Sandoz: Ergebnis H1 
       Swisscom: Ergebnis H1 
       Amrize: Conf Call zu Ergebnis Q2
       SNB: Devisenreserven Juli 2025
       Seco: Arbeitsmarktdaten Juli 2025
       KOF Konjunkturumfragen

08.08. HT5: Ergebnis H1
       Mobimo: Ergebnis H1 
       Seco: Konsumentenstimmungsindex Juli 2025

09.08. Ems-Chemie: GV 

10.08. keine Termine

11.08. Aryzta: Ergebnis H1

12.08. Bell: Ergebnis H1 
       Tecan: Ergebnis H1 
       Komax: Ergebnis H1 
       Polypeptide: Ergebnis H1
       On Holding AG: Ergebnis Q2 

13.08. BEKB: Ergebnis H1
       Feintool: Ergebnis H1 
       SGKB: Ergebnis H1 
       IVF Hartmann: Ergebnis H1
       Straumann: Ergebnis H1 
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2025

14.08. Nebag: Ergebnis H1
       Schlatter: Ergebnis H1
       BKB: Ergebnis H1
       TKB: Ergebnis H1 
       Kuros: Ergebnis H1 
       Montana Aerospace: Ergebnis Q2
       Swiss Re: Ergebnis Q2 
       Swissquote: Ergebnis H1 
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 2025

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)