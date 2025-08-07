07.08. Galenica: Ergebnis H1 Zurich: Ergebnis H1 CFT: Umsatz Q2 GAM: Ergebnis H1 Lastminute: Ergebnis H1 Sandoz: Ergebnis H1 Swisscom: Ergebnis H1 Amrize: Conf Call zu Ergebnis Q2 SNB: Devisenreserven Juli 2025 Seco: Arbeitsmarktdaten Juli 2025 KOF Konjunkturumfragen 08.08. HT5: Ergebnis H1 Mobimo: Ergebnis H1 Seco: Konsumentenstimmungsindex Juli 2025 09.08. Ems-Chemie: GV 10.08. keine Termine 11.08. Aryzta: Ergebnis H1 12.08. Bell: Ergebnis H1 Tecan: Ergebnis H1 Komax: Ergebnis H1 Polypeptide: Ergebnis H1 On Holding AG: Ergebnis Q2 13.08. BEKB: Ergebnis H1 Feintool: Ergebnis H1 SGKB: Ergebnis H1 IVF Hartmann: Ergebnis H1 Straumann: Ergebnis H1 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2025 14.08. Nebag: Ergebnis H1 Schlatter: Ergebnis H1 BKB: Ergebnis H1 TKB: Ergebnis H1 Kuros: Ergebnis H1 Montana Aerospace: Ergebnis Q2 Swiss Re: Ergebnis Q2 Swissquote: Ergebnis H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 2025

