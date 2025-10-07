07.10. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung SNB: Devisenreserven September 2025 08.10. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 09.10. keine Termine 10.10. Seco: Konsumentenstimmungsindex September 2025 11.10. keine Termine 12.10. keine Termine 13.10. Tecan: Q3 Update Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2025 14.10. Bossard: Umsatz Q3 Givaudan: Umsatz 9 Mte BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2025 Swiss Re: Branchentreffen Baden-Baden

