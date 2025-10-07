07.10. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       SNB: Devisenreserven September 2025

08.10. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis

09.10. keine Termine

10.10. Seco: Konsumentenstimmungsindex September 2025

11.10. keine Termine

12.10. keine Termine

13.10. Tecan: Q3 Update 
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2025

14.10. Bossard: Umsatz Q3
       Givaudan: Umsatz 9 Mte
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2025
       Swiss Re: Branchentreffen Baden-Baden

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)