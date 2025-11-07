07.11. SNB: Devisenreserven Oktober 2025 Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober 2025 Steiner AG: Gläubigerversammlung in Nachlassstundung 08.11. keine Termine 09.11. keine Termine 10.11. Lem: Ergebnis Q2 11.11. Klingelnberg: Ergebnis H1 PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte Sunrise: Ergebnis Q3 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung Alcon: Ergebnis Q3 Bobst: Analysten-Konferenz Orell Füssli: Kapitalmarkttag 12.11. Swiss Life: Trading Update Q3 Ypsomed: Ergebnis H1 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis On Holding AG: Ergebnis Q3 Alcon: Conf. Call Q3 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2025 Zehnder: Capital Markets Day 13.11. Montana Aerospace: Ergebnis Q3 SoftwareONE: Update Q3 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2025 Comet: Capital Markets Day LUKB: Strategie 2026-2030 SNB: Apéritif «Marché monétaire» 2025 14.11. Richemont: Ergebnis H1 Sonova: Ergebnis H1 Swiss Re: Ergebnis Q3 Relief: aoGV im Zshg. mit Fusion NeuroX

