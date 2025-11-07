07.11. SNB: Devisenreserven Oktober 2025
       Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober 2025
       Steiner AG: Gläubigerversammlung in Nachlassstundung 

08.11. keine Termine

09.11. keine Termine

10.11. Lem: Ergebnis Q2 

11.11. Klingelnberg: Ergebnis H1 
       PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte 
       Sunrise: Ergebnis Q3 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       Alcon: Ergebnis Q3 
       Bobst: Analysten-Konferenz 
       Orell Füssli: Kapitalmarkttag 

12.11. Swiss Life: Trading Update Q3 
       Ypsomed: Ergebnis H1 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 
       On Holding AG: Ergebnis Q3 
       Alcon: Conf. Call Q3
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2025
       Zehnder: Capital Markets Day 

13.11. Montana Aerospace: Ergebnis Q3
       SoftwareONE: Update Q3 
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2025
       Comet: Capital Markets Day 
       LUKB: Strategie 2026-2030 
       SNB: Apéritif «Marché monétaire» 2025

14.11. Richemont: Ergebnis H1 
       Sonova: Ergebnis H1 
       Swiss Re: Ergebnis Q3 
       Relief: aoGV im Zshg. mit Fusion NeuroX

