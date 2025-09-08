08.09. Medacta: Ergebnis H1 GZO : Gläubigerversammlung Spital Wetzikon Swiss Re: Branchentreffen «Rendez-Vous de Septembre» 09.09. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung UBS: Outlook Schweiz Complementa: Risiko Check-up Logitech: GV 10.09. MCH: Ergebnis H1 Baloise: Ergebnis H1 Bioversys: Ergebnis H1 SNB: Referat Martin Schlegel, "Communication - an important element in fulfilling the SNB's mandate" EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2025 SRV: Jahres-Medienkonferenz Finpcact/HSLU: Schweizer Vermögensstudie 2025 Richemont: GV 11.09. BVZ: Ergebnis H1 R&S: Ergebnis H1 SHL: Ergebnis H1 Villars: Ergebnis H1 BLKB: Veröffentlichung unabhängige Begutachtungsbericht zu Radicant etc. 12.09. HT5: ao GV 13.09. keine Termine 14.09. keine Termine 15.09. Curatis: Ergebnis H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2025 BFS: Erste Schätzung Logiernächte August 2025

