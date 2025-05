09.05. Lonza: Q1 Qualitative Update Sonova: Ergebnis 2024/25 Seco: Konsumentenstimmungsindex April 2025 Lonza: GV Metall Zug: GV 10.05. ZGKB: GV 11.05. keine Termine 12.05. Tecan: Q1 Update Jungfraubahn: GV Sensirion: GV Vaudoise: GV 13.05. PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 On Holding AG: Ergebnis Q1 Fenaco: BMK 2025 MK UBS zu Konjunkturentwicklung etc. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2025 Alcon: Ergebnis Q1 Ringier: Jahresbericht 2024 Kuros: Capital Market Day BEKB: GV Burkhalter: GV Castle Private: GV Orell Füssli: GV Sunrise: GV Temenos: GV Zwahlen et Mayr: a.o. GV 14.05. Orascom DH: Ergebnis Q1 PEH: Ergebnis 2024 Alcon: Conf. Call Q1 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Santhera: Investor Day Avolta: GV GAM: GV Holcim: GV R&S: GV Romande Energie: GV Swiss Life: GV Valiant: GV Villars: GV 15.05. Avolta: Trading Update Q1 HBM: Ergebnis 2024 Lastminute: Trading-Update Q1 Züblin: Ergebnis 2024/25 BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2025 Seco: BIP Q1 2025 BFS: Erste Schätzung Logiernächte April 2025 Swiss Media Forum Skan: Kapitalmarkttag SPS: Capital Markets Day Adval Tech: GV 16.05. Richemont: Ergebnis 2024/25 Swiss Re: Ergebnis Q1 Hilti: Umsatz 4 Monate Nebag: GV SoftwareONE: GV

