09.09. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       BFS: Nominallohnentwicklung 2025 
       UBS: Outlook Schweiz 
       Complementa: Risiko Check-up 
       Logitech: GV 

10.09. MCH: Ergebnis H1 
       Baloise: Ergebnis H1 
       Bioversys: Ergebnis H1 
       SNB: Referat Martin Schlegel, "Communication - an important element in 
      fulfilling the SNB's mandate"
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2025
       SRV: Jahres-Medienkonferenz 
       Finpcact/HSLU: Schweizer Vermögensstudie 2025 
       Richemont: GV 

11.09. BVZ: Ergebnis H1
       R&S: Ergebnis H1 
       SHL: Ergebnis H1
       Villars: Ergebnis H1
       BLKB: Veröffentlichung unabhängige Begutachtungsbericht zu Radicant etc. 
      

12.09. HT5: ao GV 

13.09. keine Termine

14.09. keine Termine

15.09. Curatis: Ergebnis H1
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2025
       BFS: Erste Schätzung Logiernächte August 2025

16.09. Newron: Ergebnis H1
       Axa-Pensionskassenstudie 
       Coop: Herbst-Pressegespräch
       SHL: aoGV

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)