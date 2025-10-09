09.10. Mobilezone: Verkauf Deutschlandgeschäft 

10.10. Seco: Konsumentenstimmungsindex September 2025

11.10. keine Termine

12.10. keine Termine

13.10. Tecan: Q3 Update 
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2025

14.10. Bossard: Umsatz Q3
       Givaudan: Umsatz 9 Mte
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2025
       Swiss Re: Branchentreffen Baden-Baden 

15.10. Cicor: Business Update Q3
       Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q3
       BFS: Erste Schätzung Logiernächte September 2025
       Sustainable Tourism Days 

16.10. Ems-Chemie: Umsatz 9 Monate
       VAT: Umsatz/Auftragseingang Q3 
       ABB: Ergebnis Q3 
       DocMorris: Trading Update Q3
       Kuros: Update Q3
       Nestlé: Umsatz 9 Monate 
       Seco: Konjunkturprognosen Herbst 2025

