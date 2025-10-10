10.10. Seco: Konsumentenstimmungsindex September 2025 11.10. keine Termine 12.10. keine Termine 13.10. Tecan: Q3 Update Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2025 14.10. Bossard: Umsatz Q3 Givaudan: Umsatz 9 Mte BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2025 Swiss Re: Branchentreffen Baden-Baden 15.10. Cicor: Business Update Q3 Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q3 BFS: Erste Schätzung Logiernächte September 2025 Sustainable Tourism Days 16.10. Ems-Chemie: Umsatz 9 Monate VAT: Umsatz/Auftragseingang Q3 ABB: Ergebnis Q3 DocMorris: Trading Update Q3 Kuros: Update Q3 Nestlé: Umsatz 9 Monate Seco: Konjunkturprognosen Herbst 2025 17.10. Comet: Trading Update Q3

