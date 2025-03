12.03. Tecan: Ergebnis 2024 Ascom: Ergebnis 2024 Avolta: Ergebnis 2024 Fundamenta: Ergebnis 2024 Autoneum: Ergebnis 2024 SIX: Ergebnis 2024 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2025 Partners Group: CMD Bundesratswahl 13.03. APG SGA: Ergebnis 2024 Asmallworld: Ergebnis 2024 Accelleron: Ergebnis 2024 Interroll: Ergebnis 2024 Rieter: Ergebnis 2024 Clientis: Ergebnis 2024 DocMorris: Ergebnis 2024 Inficon: Ergebnis 2024 VP Bank: Ergebnis 2024 Post: Ergebnis 2024 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2025 Handelsverband: Entwicklung im Detailhandel SPS: GV 14.03. Orell Füssli: Ergebnis 2024 StarragTornos: Ergebnis 2024 Swiss Life: Ergebnis 2024 Hilti: Ergebnis 2024 Tessiner KB: BMK 2024 15.03. Hypi Lenzburg: GV 16.03. keine Termine 17.03. UBS: Publikation Geschäftsbericht 2024 BFS: Erste Schätzung Logiernächte Februar 2025 BAK Economics: Macro Forecast 18.03. Medartis: Ergebnis 2024 Vetropack: Ergebnis 2024 SNB: Publikation Geschäftsbericht 2024 Seco: Konjunkturprognosen Frühjahr 2025 FuW-Konferenz: Blockchain in Financial Services 2025 Bellevue: GV CPH: GV Dätwyler: GV 19.03. Investis: Ergebnis 2024 Stadler Rail: Ergebnis 2024 Swatch: BMK 2025 Also: GV BB Biotech: GV

