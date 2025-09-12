12.09. HT5: ao GV 13.09. keine Termine 14.09. keine Termine 15.09. Curatis: Ergebnis H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2025 BFS: Erste Schätzung Logiernächte August 2025 16.09. Newron: Ergebnis H1 SwissBanking: Präsentation Machbarkeitsstudie «Deposit Token» Axa-Pensionskassenstudie Coop: Herbst-Pressegespräch SHL: aoGV 17.09. Raiffeisen: Vorsorgebarometer 2025 Anlegerkonferenz Investora Avaloq Group AG: MK Strategie in der Schweiz und Trends für Banken-IT 18.09. Aevis: Ergebnis H1 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2025 BAK Economics: Webinar zu Auswirkungen bei Wegfall der Bilateralen Anlegerkonferenz Investora Rieter: ao GV 19.09. keine Termine

