12.09. HT5: ao GV 

13.09. keine Termine

14.09. keine Termine

15.09. Curatis: Ergebnis H1
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2025
       BFS: Erste Schätzung Logiernächte August 2025

16.09. Newron: Ergebnis H1
       SwissBanking: Präsentation Machbarkeitsstudie «Deposit Token»
       Axa-Pensionskassenstudie 
       Coop: Herbst-Pressegespräch
       SHL: aoGV 

17.09. Raiffeisen: Vorsorgebarometer 2025 
       Anlegerkonferenz Investora 
       Avaloq Group AG: MK Strategie in der Schweiz und Trends für Banken-IT 
      

18.09. Aevis: Ergebnis H1
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2025
       BAK Economics: Webinar zu Auswirkungen bei Wegfall der Bilateralen 
      
       Anlegerkonferenz Investora 
       Rieter: ao GV 

19.09. keine Termine

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)