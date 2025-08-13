13.08. BEKB: Ergebnis H1 Feintool: Ergebnis H1 SGKB: Ergebnis H1 IVF Hartmann: Ergebnis H1 Straumann: Ergebnis H1 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2025 14.08. Nebag: Ergebnis H1 Schlatter: Ergebnis H1 BKB: Ergebnis H1 TKB: Ergebnis H1 Kuros: Ergebnis H1 Montana Aerospace: Ergebnis Q2 Relief: Ergebnis H1 Swiss Re: Ergebnis Q2 Swissquote: Ergebnis H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 2025 15.08. GLKB: Ergebnis H1 Mobilezone: Ergebnis H1 VZ Holding: Ergebnis H1 Seco: BIP Q2 2025 16.08. keine Termine 17.08. keine Termine 18.08. Hiag: Ergebnis H1 BFS: Industrieproduktion Q2 BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juli 2025 19.08. Medartis: Ergebnis H1 PSP Swiss Property: Ergebnis H1 Huber+Suhner: Ergebnis H1 BCGE: Ergebnis H1 DocMorris: Ergebnis H1 Phoenix Mecano: Ergebnis H1 Skan: Ergebnis H1 Basilea: Ergebnis H1 BFS: Arbeitskräfteerhebung Q2 Alcon: Ergebnis Q2 20.08. Elma: Ergebnis H1 Sensirion: Ergebnis H1 Implenia: Ergebnis H1 LLB: Ergebnis H1 Raiffeisen: Ergebnis H1 Zug Estates: Ergebnis H1 Emmi: Ergebnis H1 Geberit: Ergebnis Q2 Gurit: Ergebnis H1 Novavest: Ergebnis H1 Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 Leonteq: aoGV

